انتحار تاجر مفروشات داخل محله التجاري شمال العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم تاجر في العاصمة صنعاء، على إنهاء حياته انتحاراً، بعد تزايد التعسفات الحوثية له وعموم التجار من خلال الجبايات والضرائب.



وقالت مصادر محلية، إن التاجر "بلال محمد حمزة الشامي" عثر عليه ميتاً، في حبل، ربطه على سقف محله التجاري في شارع المطار شمال العاصمة.



وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو أوضح ملابسات الحادثة، حيث أظهر بكاء لنجله "محمد" والذي كان يشاهد والده وهو متدلٍ من الحبل في محل المفروشات الذي يمتلكه، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.



وتزايدت حوادث الانتحار في صنعاء في أوساط مختلف الشرائح، نظراً للوضع المتردي الذي وصلت إليه العاصمة نتيجة السياسات المرهقة التي تمارسها المليشيا بحق المواطنين.