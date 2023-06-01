شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الجوازات السعودية تحسم الجدل..هل يُمكن تحويل الزيارة إلى إقامة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواصل المديرية العامة للجوازات السعودية، نشر التوضيحات والتنبيهات الهامة للمواطنين والمقيمين والوافدين عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغرى تويتر، بجانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي ترد إليها عبر الصفحة أيضًا، حيث حسمت الجدل مؤخرًا بشأن مدى إمكانية تحويل الزيارة إلى إقامة في البداية نشرت المديرية عبر تويتر تنبيه هام لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة، أشارت فيه إلى خطوات التسجيل في منصة ⁧أبشر⁩، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الموضح في التغريدة التالية: وأضافت الجوازات أنه بعد ذلك يتطلب اتباع الخطوات التالية: تعبئة البيانات الأساسية الشخصية للمستخدم. ثم تأكيد عملية التسجيل.

ث

ت

ت

الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، حتى يتسنى على الفور تفعيل أبشر عبر البنوك السعودية. هل يُمكن تحويل الزيارة إلى إقامة؟ وردت المديرية أيضًا على استفسار أحد المقيمين بشأن هل في الإمكان تحويل الزيارة إلى الإقامة؟ وجاء الرد كالتالي:

أ

الجوازات أن التعليمات الأساسية المنظمة لقدوم المقيمين والوافدين والزائرين في المملكة، لا تسمح أبدأ بتحويل الزيارة إلى إقامة، حيث أن لكل تسمية الضوابط المنظمة لها والشروط الأساسية التي يجب توافرها، والأوراق التي يتم تقديمها والرسوم التي يتم تحصيلها.: الجوازات السعودية تحسم الجدل..هل يُمكن تحويل الزيارة إلى إقامة؟.