شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل وهام ولي العهد السعودي يمنع ترحيل أبناء هذه الدولة العربية ويأمر بتجديد إقاماتهم مجاناً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - وفي إطار جهود المملكة الإنسانية تجاه الشعب السوداني الشقيق، بدأت المديرية العامة للجوازات بإجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية، وإطلاق خدمة "استضافة المعتمرين السودانيين" على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد"، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين استضافتهم.

وتتيح الاستضافة للمعتمرين من قبل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة (عائلية أو شخصية) بحسب الشروط المعلنة في منصة أبشر، مع إمكانية تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهنوأشارت "الجوازات" إلى أنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر أفراد" https://www.absher.sa ثم خدماتي - الجوازات - تواصل - اختيار القسم (تأشيرات الزيارة) - اختيار الخدمة (طلب استضافة المعتمرين السودانيين) وإرفاق صورة من جواز سفر الوافد وصورة من تأشيرة القدوم، مع اشتراط تقديم الطلب من حساب المستضيف وكتابة شرح موجز عن الطلب في خانة "وصف الطلب"..

عاجل وهام ولي العهد السعودي يمنع ترحيل أبناء هذه الدولة العربية ويأمر بتجديد إقاماتهم مجاناً.