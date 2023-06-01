شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، مقابل
الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
اقراء ايضاً :
سعر عملة مملكة السعودية في بنك البركة
طرح سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
عرض سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في ميد بنك
سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع
سعر الريال السعودي في بنك سايب
شهد سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك الإسكندرية
حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.