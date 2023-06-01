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عدن - ياسمين التهامي - خطابة سعودية…بكل جرائة اكثر الرجال يفضلون الزواج من المطلقة لهذا السبب الصادم !!

وأضافت: “هناك بنات ما شاءالله تدخل وتبني حياة وتعرف كيفية التصرف وبناء أسرة، لكن الفكرة في زواج المطلقة كمان علشان تكاليف الزواج، نظرا لأنها ستكون أقل”.

وفي السياق ذاته، أوضحت المستشارة الأسرية والاجتماعية منيرة السكران، أن الأمر كله أقدار، قائلة: “فكرة أن المطقة أكثر نضجا مجرد فكرة لكن من يعيش في الواقع غير”.

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وأضافت السكران: “المجتمع قد ينظر للمطلقة نظرة سلبية، والآن بدأت المرأة لا تركز على هذا الجانب السلبي ويكون لديها مهارة في التعامل، لكن يكون لديها مخاوف داخلية وقلق وعدم ثقة في التجربة الثانية”.

واستكملت: “المرأة الأكثر تضررا من الطلاق عن الرجل وعليها الاختيار الجيد”.