اليمن.. قوات الجيش تحبط محاولتي تسلل لمليشيا الحوثي شمال وغربي تعز

أحبطت قوات الجيش الوطني، الليلة الماضية محاولتي تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية إلى مواقعها شمال وغربي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له، الخميس، أن "قوات الجيش والمقاومة أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع الجيش في منطقة القحيفة جبهة حمير مديرية مقبنة بالريف الغربي لمحافظة تعز".



وفي بيان آخر أعلنت قوات الجيش، في وقت متأخر من مساء أمس، إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع الجيش في عقبة منيف شمال مدينة تعز.



وأشار البيان إلى أن المليشيا استهدفت بالتزامن من ذلك مواقع الجيش في الدفاع الجوي شمال غرب المدينة و الأحطوب مقبنة غربي المحافظة.



وكانت مليشيا الحوثي قد تكبدت خسائر بشرية ومادية (الأربعاء) إثر استهداف مدفعية الجيش تعزيزات لها في منطقة الشقب شرقا، والضباب غربا، ومقبنة بالريف الغربي لتعز.



وصعّدت مليشيا الحوثي من عملياتها العسكرية في جبهات المحافظة خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع استقدامها تعزيزات جديدة وقيامها باستحداثات ميدانية في محيط المدينة.

