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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الحج والعمرة السعودية تزف خبر مفرح: السماح لحاملي تأشيرة زيارة دخول مكة في هذه الحالة!!

أوضحت وزارة الحج والعمرة حول إمكانية دخول حاملي تأشيرة زيارة إلى مكة المكرّمة بعد بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي منع المقيمين غير الحاملين لتصاريح دخول العاصمة المقدّسة.وأكّدت الوزارة أنه يسمح لحاملي تأشيرة الزيارة دخول العاصمة المقدّسة في حالة وحيدة هي وجود تصاريح لهم بأداء العمرة. وطالبت عبر حسابها بـ"تويتر"، حاملي تصاريح العمرة بالالتزام بالوقت المحدّد لهم في التصريح حفاظاً على سلامتهم. اقراء ايضاً : وكان الأمن العام السعودي قد أعلن أنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 25/ 10/ 1444 هـ منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة. كما أكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج

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