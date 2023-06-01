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عدن - ياسمين التهامي - احذر تناول هذه الاطمعة وقت الافطار تسبب امراض خطيره طبيب سعودي يكشف عنه

يحذر الخبراء من تناول أطعمة معينة لأنها يمكن أن تتسبب في تراكم الترسبات في الشرايين ، مما قد يعرض الجسم لعدد من الحالات التي يمكن أن تتطور إلى جلطات دموية.وفقًا لموقع Consulto الإلكتروني ، فإن هذه الأطعمة تسبب الالتهاب ، وبمرور الوقت ، يمكن أن تبدأ بالتدخل في آليات تخثر الدم في الجسم ، مما يمهد الطريق لتجلط الأوردة العميقة. لذلك ينصح الخبراء بتجنب هذه المخاطر عن طريق تجنب الأطعمة التالية:الخبز الأبيض والأرز الأبيض والأطعمة المعبأة. وجبات سريعة ، معجنات ، بسكويت وبطاطا مقلية. اقراء ايضاً : المشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى. حلويات. الدهون المصنعة مثل المارجرين. اللحوم الحمراء والمعالجة. يمكن أن تسبب بعض الأطعمة مرضًا خطيرًا في الجسم عن طريق التسبب في التهاب طويل الأمد يمنع تدفق الدم. وأشار الباحثون إلى أنه بالنسبة للحوم الحمراء والمعالجة وكذلك الدهون المتحولة ، فقد أظهرت بعض الدراسات أن النساء معرضات لخطر أكبر من الرجال.

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