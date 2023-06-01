العنف الأسري.. مواطن يقتل زوجته خنقا شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مواطن على قتل زوجته خنقا في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن) في ظل ارتفاع معدلات جرائم القتل الأسري بالمحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن مواطنا يُدعى "وحيد العماري"، من أبناء مديرية المخادر(شمالي إب) أقدم على قتل زوجته خنقا إثر خلافات أسرية نشبت بينهما.



وأوضحت المصادر أن خلافا نشب بين الزوجين، دفع الزوجة إلى مغادرة منزل زوجها باتجاه منزل أبوها دون رضاه.



وأضافت، في وقت لاحق تمكن الزوج من اقناع زوجته على العودة إلى منزله، قبل أن يقدم على خنقها حتى الموت، ويلوذ بالفرار.



وأشارت المصادر أن الزوجة الضحية كانت في الأشهر الأخيرة من الحمل.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ارتفاعا كبيرا في منسوب جرائم العنف الأسري التي أودت بحياة العشرات خلال السنوات الأخيرة.

