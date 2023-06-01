شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة.. السعودية تقرر إعفاء المغتربين من شروط السعودة بهذه المدن في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفصح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أحمد الراجحي،خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة أن أحد الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة ،هي الإعفاء من متطلبات السعودة كان ذلك.وأشار الراجحي إلى أن الهدف من طبيعة المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها اليوم، هو جذب الشركات العالمية في بعض الصناعات بمراحلها الأولى، وتريد الانتقال إلى المملكة.

ولفت أنه لهذا السبب قاموا بتصميم الحوافز من خلال حزم مخصصة، وذلك بعد دراسة متأنية للغاية للمعايير العالمية والإقليمية للتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين العالميين” .

وقال :”أود أن أعلن اليوم أن إحدى هذه الحوافز التي تعتبر مهمة للغاية وربما للمستثمرين، هي الإعفاء من متطلبات السعودة، ولذلك لن تخضع المناطق الاقتصادية الخاصة لقواعد السعودة مقارنة بالاقتصاد الأساسي”.

وأضاف” سيحصلون على الحوافز من صندوق تنمية الموارد البشرية إذا اختاروا توظيف سعوديين وستتاح لهم الفرصة للاستفادة من الاقتصاد الأساسي إذا قرروا ذلك”..