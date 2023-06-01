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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تفاجئ كافة المسلمين حول العالم بإعلان عاجل و هام ..هذا ما سيحصل يوم 4 يونيو

قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، إن آخر موعد لإصدار تصاريح أداء مناسك العمرة لهذا العام، هو يوم 4 يونيو، 15 ذو القعدة 1444هـ. وكتبت وزارة الحج والعمرة، عبر "تويتر": "ضيوف الرحمن، استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، نلفت انتباهكم إلى أن آخر موعد لإصدار تصاريح أداء العمرة هو 15 ذو القعدة 1444هـ، 4 يونيو 2023". اقراء ايضاً : وتستعد المملكة العربية السعودية، لموسم الحج القادم بكامل إمكاناتها لتسهيل رحلة الحج علي زوار الحرمين الشريفين وبيت الله الحرام. وتفقد وكيل أمين ‎العاصمة المقدسة هزاع بن فيصل الشريف، عدداً من مراكز الخدمات بمشعر منى ومشعر مزدلفة ومقر الأمانة الرئيسي بمشعر ‎عرفات. وشدد هزاع، على ضرورة تسريع مختلف الأعمال في المشاعر المقدسة وإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، وضرورة مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة من أجل استقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات. وأكملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعداداتها وجاهزية خططها التشغيلية وكوادرها الفنية والمتخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هـ. وساهمت في توفير وصول آمن وانسيابي للحجاج في مختلف القطاعات الجوية والبرية والبحرية والسككية منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة وحتى اتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تسخير الجهود والإمكانيات كافة لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة .

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