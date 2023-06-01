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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على المهن المسموح للاجانب العمل فيها بدون كفيل في السعودية 2023

تهتم المملكة بجذب العمالة من غير السعوديين اللي المملكة حيث تحتاج الي العديد من العمالة في جميع المجالات الا ان دخول الاجانب للمملكة محدود بالكفيل حيث يسهل في دخول الاجانب الي المملكة وهو الامر الذي تجد فيه الكثيرون صعوبة بالدخول الي المملكة فيما بدئ الكثيرون بالتوافد الي المملكة بعد اكتشاف الابار النفطية حيث بدئت المملكة منذ ذلك الحين في استقدام العديد من الكوادر الفنية والمهنية من مختلف انحاء العالم.

في اخر القرارات والمراسيم التي اعلن عنها في المملكة فقد تقرر الغاء الكفالة للمقيمين داخل السعودية والوافدين اليها في بعض المجالات من اجل تسهيل عملهم وابعادهم عن اي ضغوطات مجتمعية تستغل ظروف الاج

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تعرف على المهن المسموح للاجانب العمل فيها بدون كفيل في السعودية 2023

احتياجات المملكة في سوق العمل بالمهن المختلفة

في ظل الاحتياجات الشديدة من المملكة في بعض المهن فقد اتاحت المملكة لهذه الفئات العمل دون اي احتياج لكفيل للعمل وهو في ظل الحدود التي وضعتها القوانين داخل المملكة, وتحتاج المملكة الي العديد من العمال المهرة في تخصصات مختلفة والذين منهم الامريكيون والاوروبيون الذين يعملون في مجالات البتروكيماويات.

فيما يعمل العديد من المصريين في مجالات هامة بالمملكة كالتمريض والتدريس والاطباء والمهندسين, كذلك يعمل العديد من العمال الفلبيين في مجالات الصحة والنفط.

فيما حددت المملكة بعض المجالات التي يمكن العمل بها بدون كفالة والتي كان منها:

المهن الادارية.

الاطباء والتمريض.

المهندسين الميكانيكا.

المدراء الاداريين.

المقاولات.

الورش والحرف اليدوية.

المقاولات.

والعديد من المهن الاخري المختلفة التي تواجهه المملكة فقر في العمالة داخلها من غير السعوديين فيما تحاول المملكة الي ادخال السعوديين في العديد من المجالات المختلفة والتي تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الي الغاء الكفالة بالتنقل الوظيفي والسفر والعمل داخل المملكة.

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