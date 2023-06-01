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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يكشف بالدليل غش سوق الذهب في المملكة.. بيع سبائك بـ 7 الف ريال وقيمتها الحقيقية 5 ريال
2023/06/01 الساعة 03:46 مساءً (جهينةيمن)
أكد عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة محمد عزوز أن هناك غش في سوق الذهب، مبيناً أن أونصة الذهب التقليد تباع بـ7000 ريال بينما قيمتها الحقيقية 5 ريالات.
وقال عزوز :” الغش يأتي من المستهلك حيث يقدمون على بيع سبائك على أنها ذهبية وهي في الحقيقة مغلفة فقط”.
أكد عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة محمد عزوز أن هناك غش في سوق الذهب، مبيناً أن أونصة الذهب التقليد تباع بـ7000 ريال بينما قيمتها الحقيقية 5 ريالات.
اقراء ايضاً :
وقال عزوز :” الغش يأتي من المستهلك حيث يقدمون على بيع سبائك على أنها ذهبية وهي في الحقيقة مغلفة فقط”.
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