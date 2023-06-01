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عدن - ياسمين التهامي - أجمل من نيويورك.. شاهد كيف ظهرت مدينة الرياض من السماء بعد أن صورها الرائد السعودي القرني

استثمر رائد الفضاء السعودي علي القرني وجوده في محطة الفضاء الدولي، وقام بمشاركة متابعيه بأحدث الصور من الفضاء في رحلة تاريخية برفقة الرائدة ريانة برناوي والرائد الإماراتي سلطان النيادي . وشارك القرني متابعيه بلقطة التقطها للعاصمة الرياض من محطة الفضاء الدولية . وعلق القرني على الصورة بقوله : ” لاح لي وجه الرياض في مرايا السحب ، مساكم الله بالخير ياهل الرياض! هذه صورة التقطناها من محطة الفضاء الدولية للعاصمة ”. اقراء ايضاً : ويعد رائد الفضاء علي القرني، رائد فضاء سعودي وطيّار متمرس، أحد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة لمحطة الفضاء الدولية. خلال حياته المهنية الطويلة، حصل على العديد من الدورات في المجالات المتعلقة بالطيران وغير الطيران، وتسلّح بمهارات متقدّمة في إدارة الفريق ورقمنة البيانات.

ويتمتع القرني بخبرة تصل إلى ما يقارب 12 سنة في قيادة طائرات (F-15 SA)، ولكونه طيّار متمرّس حاصل على تدريبات صارمة ومكثّفة ومتمكّن من أداء المهام المكلّف بها على أكمل وجه، خوّلته جدارته نحو أداء مهمته في الرحلة القادمة القائمة على أداء التجارب العلمية بكفاءة عالية وتنفيذ التوجيهات الدقيقة لإتمامها وفق معاييرها المنشودة. ومن خلال مشاركته في مهمة المحطة الدولية مع أول رائدة فضاء سعودية (ريانة برناوي)، ستكون المملكة العربية السعودية واحدة من الدول القليلة التي ترسل رائدين فضاء من نفس الجنسية في مهمة فضائية.

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