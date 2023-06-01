شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد .. أغرب عادات الزواج بالعالم .. تظهر العروس عارية في مسبح والمفاجأة مايفعله العريس أمام الجميع!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الزواج هو أحلى أيام العمر، والرباط الذي يكمل قصة الحب بين الطرفين، وتختلف عادات الزواج من دولة إلى أخرى، وهناك بعض الدول التي تتميز بأغراب عاداتها في الزواج لم يصدقها عقل أو أنها من الممكن أن تحدث في أي مجتمع آدمي، حيث أنها تصل إلى الضرب والحرق بالنار. تربعت الصين على عرش أغرب عادات الزواج بين 18 دولة أخرى، منها دول كبيرة ومعروفة ومنها دول صغيرة وجزر لم يهتم بها أحد ولكنهم عرفوا بعاداتهم الغريبة في الزواج وهما كالتالي

1 - عادات الزواج في الصين: رغم التطور الاقتصادي والحضاري والمجتمعي الذي وصلت إليه الصين ولكن في عادات الزواج مازالت تتبع أسلوبها الخاص وهو عدم رؤية العريس لعروسه إلا يوم الحفل المتفق عليه، حيث يحمل أهل العروس ابنتهم بعد تجهيزها وتزيينها في هودج خاص ويغلقون الباب عليها ويخرج معها من البلدة بعض من أهلها وأقاربها، وعند وصولهم عند العريس يعطونه مفتاح الهودج ليرى عروسه لأول مرة، فإن أعجبته يتم الزواج ويأخذها معه وإن لم تعجبه يعيدها مع أهلها.

2 - عادات الزواج في غينيا:

أما في غينيا فتقوم العروس بالسباحة وهي عارية فى الماء، إلى أن يقدم لها شخص قطعة قماش وهذا يدل على أنّها أعجبته، فإذا لبستها تكون قد وافقت على الزواج منه، وتصبح زوجته في الحال.

3 - عادات الزواج في الملايو:

يعيش الرجل الراغب بالزواج من امرأة معينة معها في نفس المنزل لمدّة عامين بدون أن يلمسها بقبائل الملايو، فإن اتفقا تم الزواج، وإن لم يعجبها خلُقه طردته من المنزل.

4 - عادات الزواج في قبيلة تودا الهندية:

يتوجب على العروس أثناء العرس الزحف على يديها وركبتيها إلى أن تصل إلى العريس في قبيلة تودا جنوب الهند، ولا تتوقف عن الزحف إلا عندما يباركها العريس بوضع قدمه على رأسها.

5 - عادات الزواج في جرين لاند:

يذهب العريس إلى بيت العروس ليلة الزفاف في ريف جزيرة جرين لاند، ويقوم بجرها من شعرها من بيتها إلى أن يصلا إلى المكان المعد للاحتفال بالزفاف.

6 - عادات الزواج في جزيرة هاوان بالباسيفيك:

يكون مهر العروس عبارة عن مجموعة من الفئران في جزيرة هاوان بالباسيفيك، وتختلف كمية الفئران حسب جمال العروس؛ فكلما ازدادت العروس جمالاً زاد عدد الفئران المقدمة لها.

7 - عادات الزواج في أندونيسيا: تمنع العروس في أندونيسيا يوم زفافها من أن تطأ على الأرض، وخاصة عند انتقالها من بيتها إلى بيت زوجها، لذلك يجبر الأب على حمل ابنته العروس من بيتها إلى بيت زوجها مهما كانت المسافة طويلة.

8 - عادات الزواج في جزيرة جاوة:

يجب على العريس والعروس تقديم خمس وعشرين ذنب فأر للحصول على رخصة زواج في جنوب جاوة؛ ولقد فرض حاكم جاوة هذه الرسوم للتخلص من الفئران التي تهدد محاصيل الأرز، كما يتوجب على العروس صبغ أسنانها باللون الأسود وغسل قدمي العريس أثناء الزفاف كدليل على استعدادها لخدمته طيلة الحياة.

9 - عادات الزواج في الهند:

تجبر النساء المولودات بعلامة فلكية معينة حسب التقويم الهندوسي على الزواج من شجرة أو كلب لمدة عام كامل ثم تتزوج من آدمي في الهند؛ وإن لم تفعل ذلك سيموت زوجها خلال عام.

10 – عادات الزواج في اسكتلندا:

تضع صديقات العروس قمامة وقطران وبيض عفن على العروس لتكون بأبشع صورها في اسكتلندا؛ والهدف من ذلك أنّه إن تحملت العروس هذه الأوساخ ستستطيع تحمل الأعباء الزوجية، كما أنّ تعرض العروسين لهذه الإهانة من أقاربهما يحميهما من القوى الشريرة.

11 - عادات الزواج في فالكيجا:

لا تستطيع أي فتاة أن تتزوج إلا بشرط غريب وهو أن تحضر لخطيبها عقلتين من أصابع أمها اليمنى في قبيلة فالكيجا، وهذا دليل على قبولها الزواج منه.

12 - عادات الزواج في بورما:

تطرح العروس على الأرض في بورما، ثم يقوم رجل عجوز بثقب أذنيها، وتتألم العروس وتصرخ بأعلى صوتها ولكن لا أحد يسمعها بسبب ارتفاع صوت الموسيقى.