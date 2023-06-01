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عدن - ياسمين التهامي - وحش الصحراء يعود من جديد.. اسعار تويوتا برادو 2023 الان في السعودية ..

اسعار تويوتا برادو 2023 في السعودية لدى عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا في المملكة : سعر تويوتا برادو ستاندر جديدة نسخة TXL مع 3 أبواب يبلغ 165,370 ريال سعودي أي ما يعادل 44,098 دولار أمريكي .

سعر برادو جديدة نسخة TXL1 يبلغ 165,370 ريال سعودي أي ما يعادل 44,098 دولار أمريكي .

سعر سيارة برادو الجديده نسخة TXL3 يبلغ 175,605 ريال سعودي أي ما يعادل 46,828 دولار أمريكي .

سعر برادو 2023 TXL1 ديزل يبلغ 187,220 ريال سعودي أي ما يعادل 49,925 دولار أمريكي .

سعر تويوتا برادو 2023 نسخة TXL2 ديزل يبلغ 193,315 ريال سعودي أي ما يعادل 51,550 دولار أمريكي .

سعر برادو الجديده نسخة TXL3 ديزل يبلغ 198,260 ريال سعودي أي ما يعادل 52,869 دولار أمريكي .

سعر سيارة برادو V6 جديدة نسخة TXL STD يبلغ 180,895 ريال سعودي أي ما يعادل 48,238 دولار أمريكي .

سعر برادو TXL1 V6 الجديده يبلغ 192,970 ريال سعودي أي ما يعادل 51,458 دولار أمريكي .

سعر سيارة تويوتا برادو جديدة نسخة TXL2 V6 يبلغ 197,685 ريال سعودي أي ما يعادل 52,716 دولار أمريكي .

سعر برادو TXL بلاك ادشن مع محرك V6 يبلغ 206,080 ريال سعودي أي ما يعادل 54,954 دولار أمريكي .

سعر برادو TXL3 V6 2023 يبلغ 215,510 ريال سعودي أي ما يعادل 57,469 دولار أمريكي .

سعر سيارة برادو VX1 يبلغ 206,080 ريال سعودي أي ما يعادل 54,954 دولار أمريكي .

سعر تويوتا برادو VX2 جديدة يبلغ 218,040 ريال سعودي أي ما يعادل 58,144 دولار أمريكي . بعد استعراض اسعار تويوتا برادو 2023 في السعودية لدى عبداللطيف جميل ، نود تذكيركم بخيارات محركات تويوتا المتوفرة عليها : اقراء ايضاً : محرك 4 سلندر سعة 2,7 لتر يصدر منه قوة 164 حصان و 246 نيوتن متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 6 سرعات ، وتأتي مع نظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل .

محرك ديزل مكون من 4 اسطوانات سعة 2,8 لتر مع تيربو يصدر منه قوة 201 حصان و 500 نيوتن من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 6 سرعات ، وتأتي السيارة مع نظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل .

محرك V6 سعة 4 لترات يولد قوة 271 حصان و 381 نيوتن متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 6 سرعات ، ونظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل . من باب التذكير كانت بداية صناعة سيارات برادو من شركة تويوتا اليابانية في سنة 1984 بجيلها الأول في سنة 1984 ، ونحن اليوم نتحدث عن سعر برادو موديل 2023 في السعودي التي تعتبر من الجيل الرابع الذي كانت بدايته في سنة 2009 ومازال مستمراً حتى الآن .

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