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عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما فعلته مع والدها ووثقته الكاميرات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الزيارات الحكومية الميدانية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تؤكد باستمرار أهمية الاطلاع عن كثب على أحوال المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم لجهة حلها ومعالجتها وفق الإمكانات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، مجلس محافظة الطفيلة، بحضور محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، ورئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة وأعضاء المجلس، ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، إلى جانب الأمينين العامين للوزارة المهندس حسين مهيدات ونضال العدوان، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ومدير مديرية مجالس المحافظات ياسر السكارنة.

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وقال خلال اللقاء، إن وزارة الإدارة المحلية حلقة وصل بين مجالس المحافظات والوزارات الأخرى، وإنها تحرص على متابعة وتذليل جميع الصعوبات والمعيقات التي تواجه عملها، لافتا إلى الإنجازات التي حققتها مجالس المحافظات إذ أنجز بعضها أكثر من 70 بالمئة من خطط المشروعات المدرجة في موازناتها.

وأضاف أن مؤتمرا لمجالس المحافظات والبلديات ووزارة الإدارة المحلية سيعقد في تموز المقبل، للاطلاع على تجربة مجالس المحافظات والاستفادة من خبراتها في التنمية، ووضع خطط مستقبلية لعملها، وزيادة التعاون بين أطراف التنمية المستدامة كافة.