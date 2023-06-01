شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الامير السعودي الوليد بن طلال يصدم الجميع ويصرح بزواجة من هذه الفتاة وينشر اول صورة لهما!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت مواقع اخبارية تناولآآآ حفل زواج الأمير السعودي الوليد بن طلال من أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل ، وهي الشقيقة الصغرى لزوجته الأولى الأميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل التي انفصل عنها لأسباب مبهمة . ويعد الأمير الوليد بن طلال أحد اثرياء العالم ، والده هو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.ويمتلك الأمير الوليد بن طلال استثمارات إقليمية وعالمية، ويحتل دائمًا صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً وله مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية.

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