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عدن - ياسمين التهامي - التحضيرات الأخيرة.. تفاصيل حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن

وجه الأمير الحسين بن عبد الله، ولى العهد الأردنى، رسالة شكر لكل المشاركين فى حفل زفافه فى مضارب بنى هاشم بالديوان الملكى الهاشمى.

وأعرب ولى العهد الأمير الحسين، عن شكره لمن شاركوه اليوم بحفل زفافه فى مضارب بنى هاشم.

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وقال الأمير الحسين عبر انستجرام، "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم".

موعد زفاف ولي عهد الأردن

من المقرر أن تقام مراسم زفاف ولي العهد الأردني اليوم الخميس الأول من يونيو. ويعمل الفريق المنظم للحفل بجد لإعداد حفل زفاف مهيب يليق بمكانة الحدث.

كما ستحظى المراسم بحضور عدد كبير من الضيوف المهمين من مختلف الدول، بما في ذلك رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدبلوماسية المرموقة، إضافة إلى أفراد الأسرة المالكة والأصدقاء المقربين.

موكب حفل زواج ولي عهد الأردن

يتم التحضير لموكب ضخم ومهيب خاص بهذه المناسبة المهمة، وستكون تفاصيله كالتالي:

بحسب ما نشره الديوان الملكي، فإن حفل الزفاف سيقام في قصر زهران. ولعل سبب اختيار هذا القصر بالتحديد هو مكانته المميزة كقصر ملكي بني في 1957، وكان منزل والدة الملك الحسين بن طلال -رحمهما الله- الملكة زين الشرف، والتي سكنته حتى توفيت في عام 1994.

وبقي القصر مقراً للمناسبات الهاشمية فيما بعد، لمكانته الكبيرة في قلوب العائلة المالكة الأردنية، حيث أقيمت فيه العديد من حفلات الزفاف الملكية، كزفاف والد العريس المقبل وجده الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملك الحسين بن طلال -رحمه الله-.

وبعد إنهاء إجراءات عقد القران في قصر زهران، سيتوجه موكب الزفاف والذي برفقة الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، حيث حفل الاستقبال ومأدبة العشاء الملكية بمناسبة الزفاف الملكي.

الموكب الأحمر الخاص بزفاف ولي عهد الأردن

يسمى هذا الموكب بالأحمر لأنه يتكون من 20 سيارة لاندروفر مكشوفة حمراء اللون، تشارك 14 منها في الموكب، فيما تبقى الست سيارات الأخرى كسيارات احتياطية في حال حدوث أي عطل في إحدى السيارات الرئيسية. وقد ظهر هذا الموكب منذ تأسست المملكة الأردنية الهاشمية بعد استقلالها في الخامس والعشرين من مايو من العام 1946، ويعتبر موكباً هاشمياً رسمياً يرافق الملوك في تنقلاتهم أثناء المناسبات الرسمية، واستقبالات رؤساء الدول والشخصيات الدبلوماسية.

وكانت الخيول البيضاء ترافق هذا الموكب في السابق، إلا أنها استبدلت بعشر دراجات نارية، وسيارات يقودها 71 جندياً من الحرس الملكي، بإطلالة عسكرية رسمية مميزة، من البزات الأنيقة المزينة بوشاح أحمر على صدورهم.

كما سيتنقل الموكب داخل شوارع عمان البهية ليشارك مع الشعب الأردني والمقيمين في الأردن هذه الفرحة الوطنية، والتي تزامنت مع أجواء من الفرح والتفاؤل في الأردن بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية. وينتظر الجميع بفارغ الصبر رؤية صور العروسين السعيدين وسط أجواء مليئة بالضحكات والبهجة.

من هي زوجة ولي عهد الأردن

ولدت رجوة خالد بن مساعد آل سيف في الثامن والعشرين من أبريل 1994 في الرياض. نشأت في عائلة سعودية كبيرة من أصل يعود لقبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير الواقعة في منطقة نجد في وسط المملكة العربية السعودية من بداية عهد الملك عبد العزيز آل سعود.وتمتلك عائلتها المرموقة واحدة من أهم شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، هي شركة "السيف مهندسون مقاولون" بإدارة والدها المهندس خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

لها ثلاثة من الإخوة والأخوات هي أصغرهم، وهم فيصل ونايف ودانا. ووالدتهم عزة بنت نايف بن عبد العزيز الأحمد السديري. وقد درست رجوة الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز في نيويورك في الولايات المتحدة بعد أن أنهت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية. كما تحمل درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية، من معهد الأزياء للتصميم والتجارية في الولايات المتحدة.

رجوة مميزة حقاً بما تمتلكه من ثقافة ومواهب وعلم، مما يليق بمكانتها المرموقة كخطيبة ولي عهد الأردن، وملكة الأردن المستقبلية. إذ تتقن اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى جانب لغتها الأم، العربية. كما أن لديها العديد من المواهب أهمها الفروسية. فهي تحترف ركوب الخيل، بالإضافة إلى حبها للرسم وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية.