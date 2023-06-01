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عدن - ياسمين التهامي - طلاب معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي في زيارة علمية تطبيقية لمستشفى الغيضة المركزي



جهينة نيوز/المهرة/لميس الأصبحي

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نظم اليوم الخميس طلاب معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا بمديرية الغيضة محافظة المهرة زيارة ميدانية تعليمية إلى مستشفى الغيضة المركزي بهدف الإطلاع على طبيعة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى و الأقسام التي يحتويها.



في الزيارة التي رافقهم فيها نائب مدير المستشفى سالم عيسى القميري استمع طلاب و طالبات المعهد إلى شرح من مدير للمستشفى الإستاذ محسن بلحاف عن عدد الأقسام التي تتضمن المستشفى والإمكانيات حالياً، وخلال اللقاء تم التعريف بدور المستشفى الريادي في المحافظة كما تعرف الطلاب على. قسم بنك الدم و أقسام امراض الدم و على طرق إجراء الفحوصات و الأجهزة المستخدمة في قياس دلالات أمراض الدم و قياس السموم و الأدوية وطرق تحضير العينات و الأجهزة الحديثة في تشخيص البكتيريا المرضية و التعرف على انشطة بنك الدم و الفحوصات المخبرية التي يتم اجراءها.

و لفت د. الحسن الشيباني نائب مدير المعهد أن هذه الزيارة تأتي ضمن أنشطة المعهد و في إطار الجهود الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية و التعرف على الجوانب التشخيصية الحديثة.



و من جهتهم تقدم طلاب و طالبات معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي بالشكر إلى مدير مستشفى الغيضة المركزي ولكل العاملين فيها.

رافقهم الزيارة الأستاذ محفوظ عبدالله باشامس.