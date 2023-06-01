رئيس الوزراء: نواجه "تحديات متشابكة" والأولوية تماسك مؤسسات الدولة وعملها من عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الخميس، الخميس، إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتصديان لتحديات متشابكة خصوصا على الصعيد الاقتصادي والإنساني.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع هيئة رئاسة مجلس الشورى في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأضاف عبدالملك خلال اللقاء أن تلك التحديات تتطلب أيضا التفاف وإسناد من جميع المكونات والقوى الوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الإرهابي الحوثي.



وشدد، على الدور التكاملي في هذه الظروف الاستثنائية التي افرزتها تداعيات الحرب الإرهابية الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية.



ولفت إلى أهمية دور مجلس الشورى كمؤسسة وطنية تشريعية تضم خيرة قيادات وكوادر الدولة ووجاهاتها، للمساهمة في مواجهة المرحلة الاستثنائية والتاريخية الحالية.



وأشار رئيس الوزراء، إلى الأولوية للحفاظ على التوافق الوطني، وتماسك مؤسسات الدولة وعملها من العاصمة المؤقتة عدن.



وأكد أن الحكومة لن تستسلم أمام التحديات مهما كانت صعوبتها وستواصل جهودها نحو معالجة كل الاختلالات القائمة في الجوانب الخدمية والاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من التفاف ودعم على المستوى المحلي ومن شركاء اليمن وفي المقدمة تحالف السعودية.



واستعرض عبدالملك التحديات الاقتصادية والسياسية والإنسانية القائمة وجهود وبدائل الحكومة للتعامل معها، خاصة في ظل توقف الصادرات النفطية عقب الهجمات الإرهابية الحوثية، والاسناد المطلوب من مختلف مؤسسات الدولة وخبراتها.



واطلع الدكتور معين عبدالملك، من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى إلى توصياتهم بشأن آليات تفعيل الأداء الحكومي والإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات الى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الإرهابية الحوثية.



وتطرق رئيس الوزراء الى التصورات المغلوطة عن التهدئة، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد والحرب بأدوات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا أن مجلس القيادة والحكومة سيقف بحزم أمام ذلك انطلاقا من المسؤولية التاريخية والوطنية أمام الشعب اليمني.

وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر،على حشد وتوحيد المواقف، والعمل بروح المسؤولية لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية ومساندة عمل الحكومة في هذا الجانب.



وأعرب ابن دغر، عن تقدير مجلس الشورى لجهود الحكومة وما تبذله من عمل استثنائي في هذه الظروف رغم الصعوبات والتحديات الماثلة أمامها، مؤكدا دعمهم ومساندتهم لجهود الحكومة من اجل الوفاء بالتزاماتها التي تمس معيشة وحياة المواطنين اليومية.



كما أكد على أهمية تعزيز تكامل الجهود لهزيمة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية ووحدتها وامنها واستقرارها، وتخفيف معاناة المواطنين.



ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن أمام مؤسسات الدولة مهام جسيمة وتتطلب من الجميع الارتقاء الى مصاف التحديات الاستثنائية الراهنة، مشددا على ضرورة المضي قدما بتكاتف جهود الجميع مع الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس إيجابا على تخفيف معاناة المواطنين.

