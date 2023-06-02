شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من الجوازات السعودية للوافدين الذين لديهم تأشيرة زيارة عائلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحذير هام من الجوازات السعودية للوافدين الذين لديهم تأشيرة زيارة عائلية

أوضحت “المُديرية العامة للجوازات” السعودية أن ضوابط تمديد الزيارة المتعددة تتعلق بضرورة الالتزام التام بشروط التأشيرة والمغادرة قبل أن تنتهي صلاحية التأشيرة، وعلى هذا السياق أيضاً أشارت “الجوازات” إلى أن قيمة غرامة تأخير تجديد تأشيرة الزيارة العائلية تكون يتم فرضها بعد انتهاء صلاحية السريان بـ3 أيام.آآ

تمديد الزيارة العائلية شروط تمديد الزيارة العائلية المفردة في السعودية أما بخصوص تأشيرة الزيارة المفردة في المملكة العربية السعودية فإن “الجوازات” قد أكدت على أنه يُمكن تمديدها من خلال “حساب المُستضيف” عبر التوجه إلى مِنصة “أبشر أفراد” أو “أبشر أعمال”، وذلك قبل أن تنتهي بـ7 أيام، ويُشترط وجود تأمين طبي للزائرين وفقاً لبعض الضوابط والشروط الموضوعة، وبالنسبة لمجموع تمديد تأشيرة الزيارة يجب أن لا يتخطى الـ 180 يوم..

كم رسوم استخراج تأشيرة زيارة عائلية؟

اقراء ايضاً :

يتم تحديد قيمة رسوم “تأشيرة الزيارة العائلية” وفقاً للمُدة التي سوف يتم تجديدها، وتكون الرسوم كالآتي:

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمُدة 14 يوم 300 ريال سعودي

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمُدة 90 يوم 600ريال سعودي

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمُدة 180 يوم 3,000 ريال سعودي