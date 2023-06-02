شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية بعمر الزهور نامت وهاتفها بجوارها موصل بالشاحن.. وفي منتصف الليل حدث ما لم يكن بالحسبان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - [ كشفت وسائل إعلام سعودية أن فتاة سعودية نامت وتركت جوالها بجوارها وهو موصل بالشاحن، وفي منتصف الليل حدث مالم يكن بالحسبان ومالم يتوقعه أحد. واضافت الأرخبار المتداوله أن الفتاة عمرها 13 سنة، تعرض لحروق بليغه في يدها، وذلك بعد ان نامت وتركت الجوال بجوارها موصل بالشاحن، فأحترق وأحرق يدها التي كانت قريبة منه. : وقال والد الفتاة، أن أفراد الأسرة فزعوا من نومهم بعد سماعهم صراخ ابنته (13 عاما) ليتفاجأوا بالجوال يحترق وهي ممسكة به. وكشف والد الفتاة أن ابنته نامت وجوالها بجوار يدها وهو موصول بالشاحن، لينفجر في منتصف الليل ويحرق يد الفتاة التي تم نقلها على الفور إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة . سعودية بعمر الزهور نامت وهاتفها بجوارها موصل بالشاحن.. وفي منتصف الليل حدث ما لم يكن بالحسبان.

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