​المحويت.. انهيار سد مائي نتيجة الأمطار ووفاة امرأة بصاعقة رعدية

المنامة - ياسر ابراهيم - تسببت سيول الأمطار التي شهدتها محافظة المحويت، بانهيار أحد السدود المائية بمديرية الطويلة، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وقالت مصادر محلية إن سد "اللجمة" الواقع في منطقة بني الخياط بمديرية الطويلة انهار نتيجة تدفق سيول الامطار الغزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتسبب بجرف أراضي زراعية دون تسجيل أي اصابات او خسائر بشرية.

وفي المحويت أيضا، توفيت امرأة إثر صاعقة رعدية في قرية بيت الجلال بمديرية حفاش.

وقالت مصادر محلية إن صاعقة رعدية أدت إلى وفاة فاطمة محمد صالح الجلال - ربة بيت مساء أمس بعد أمطار خفيفة، لافتة انه تعذر إسعاف المرأة كونها توفيت بعد تعرضها للصاعقة بشكل مباشر.

وخلال الشهر المنصرم تسببت الأمطار بانهيار سد العقبي بمديرية حفاش ما أدى إلى جرف مسجد القرية أثناء تواجد عدداً من المصلين، وأسفر عن وفات أربعة مواطنين بينهم طفل.