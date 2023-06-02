شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية تصدم الشباب وتكشف 4 علامات تدل على تلاعبهم بالرجال والصدمة بـرقم 3 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذرت مشهورة “تيك توك” من ٤ علامات تشير إلى عدم الجدية في العلاقة بين الرجل والمرأة. وقالت: في فيديو جديد عبر حسابها على “تيك توك”، إنه بمجرد ظهور هذه العلامات أو بعضها فيجب على الرجال أن يقطعوا العلاقة فورا. وأوضحت أن من بين علامات فشل العلاقة أو أن الطرف الآخر يتلاعب بك هو إخفاء الفتاة تفاصيلها عن إخوانها الذكور تحديدا وكذلك والدها ووالدتها. ومن بين العلامات كذلك – هو خوف الشريك من المستقبل ومحاولته الابتعاد دائما عن الحديث عنه وارتباكه طوال الوقت. وأضافت: أما العلامة الثالثة فهي سؤال الشخص عن راتبك وسعر سيارتك وأسئلته المتكررة عن المال. و “العلامة الرابعة هي تكرار اتصالها من خارج المنزل ما يعني أنها متزوجه أو لا يريد أن يعرف أحد علاقتها الجديدة” ح سعودية تصدم الشباب وتكشف 4 علامات تدل على تلاعبهم بالرجال والصدمة بـرقم 3.

كانت هذه تفاصيل خبر سعودية تصدم الشباب وتكشف 4 علامات تدل على تلاعبهم بالرجال والصدمة بـرقم 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.