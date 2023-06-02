شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إليك ستة أشياء استثنائية رهيبة يحصل عليها الوافد عندما يتزوج من فتاة سعودية..(تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حتضن المملكة العربية السعودية، الكثير من الوافدين من مختلف دول العالم، وغالبية هؤلاء الوافدين قدموا إلى السعودية من أجل العمل، لذلك يحرصون على معرفة ومتابعة كل جديد فيما يتعلق بقوانين وأنظمة سوق العمل في السعودية، كما يحرصون على الحصول التي قد يحصل عليها بعض الفئات من الوافدين، أبرزها المزايا والامتيازات التي يحصل عليها الوافد المتزوج من فتاة سعودية، وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال.وضع القانون السعودي العديد من الامتيازات الخاصة التي يحصل عليها الوافد عندما يتزوج من فتاة سعودية، ومن ابرز تلك المزايا ما يلي: 1. كفيل الزوج يمنح الزواج الوافد البطاقة الخضراء للعيش في المملكة العربية السعودية مدى الحياة أو حتى يستمر الزواج. ومع ذلك ، في أي وقت من الأوقات ، لديها أيضا سلطة إصدار خروج نهائي على إقامتك. في هذه الحالة ، سيكون عليك العودة إلى بلدك الأم. 2. قانون نطاقات فيقانون نطاقات ، يعامل المغترب المتزوج من فتاة سعودية تماما مثل مواطن سعودي. وهذا يعني أنهم ليسوا مضطرين لمواجهة سيف السعودة المعلق.مكتوب في نظام نطاقات أن زوج أو زوجة المواطن السعودي سيعامل معاملة المواطن السعودي. 3. بدء عمل تجاري يمكن للمغترب المتزوج من فتاة سعودية بدء عمل تجاري باسم زوجته. عادة لا يسمح للوافدين بممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية ما لم يحصلوا علىترخيص الهيئة العامة للاستثمار. ولكن يحق للوافد المتزوج من فتاة سعودية بدء عمل تجاري.

4. المهنة الجيدة في الإقامة مهنة الإقامة للوافد المتزوج من سعودي هي "زوجة المواطن". يتم التعامل مع هذه المهنة على مستوى عال جدا بين جميع مهن المغتربين. في الواقع، يتم التعامل معهم بطريقة محترمة للغاية من قبل المسؤولين بعد المواطنين السعوديين. 5. بدون رسوم تابعة الوافدون المتزوجون من مواطنين سعوديين هم من فئات الوافدين المعفيين من رسوم المعالين. إذا قرأتحساب رسوم المعال ، فسيكون المبلغ 400 ريال سعودي لكل معال شهريا.

6. ضريبة عدم وجود تصريح عمل لا يطلب من الزوجة أو الزوج الوافد للمواطن السعوديدفع رسوم مكتب أمل. تبلغ رسوم مكتب أمل 9,600 ريال سعودي سنويا. مساوئ الوافدين المتزوجين من فتاة سعودية لا جنسية سعودية للزوج لن يحق للوافد المتزوج من فتاة سعودية الحصول على الجنسية السعودية مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى. القوانين المتعلقة بجنسية المملكة العربية السعودية صارمة للغاية ولا تسمح للوافد الذي يتزوج من فتاة سعودية بأن يكون سعودي الجنسية.

لا توجد جنسية سعودية للأطفال: لن يتمكن أطفال الوافدين المتزوجين من فتاة سعودية من الحصول على جنسية المملكة العربية السعودية على الرغم من أنهم ولدوا ونشأوا في المملكة العربية السعودية..