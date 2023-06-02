هذا ما حدث واحزن السعوديين ونشرالقلق بينهم ازمة حقيقية في هذالمنتج الذي يستخدمونه بشكل يومي!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعترف عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، بوجود مشاكل في قطاع السيارات داخل المملكة.وقال الزوم في مقابلة مع قناة "الشرق" على هامش مشاركته في المنتدى العربي للمنافسة، إن قطاع السيارات أحد القطاعات التي نعتقد أنها في غاية الأهمية، وهناك حالة تذمر حدثت بين الكثير من المواطنين في المملكة ودول أخرى. وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة: “تم عمل دراسة متكاملة منذ أكثر من سنتين قبل حدوث المشكلة وكنا نتوقع أن القطاع يعاني من بعض المشاكل فبادرنا بدراسة موسعة وشملت سلاسل الإمداد من المنتج إلى بائع الجملة وحتى بائع التجزئة".وأوضح أن هذه الدراسة أفادت الهيئة في فهم القطاع والمشاكل المتعلقة بالمنافسة داخل القطاع به، ثم قمنا بالتحقيق في المجالات التي ربما يكون لها أثر على المنافسة أو تحرك سلوكي غير صحيح ومخالف لقوانين المنافسة داخل القطاع. وأكد أن الهيئة باشرت اختصاصها فيما يتعلق بالتحقيقات ونتوقع أن يكون هناك بيان رسمي من الهيئة قريبا بهذا الشأن..

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