خبيرسعودي. اليك حيلة سحرية للتخلص من “الناموس والنمل والصراصير“ في دقيقة واحدة فقط وبدون أي مواد كيميائية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الناموس والنمل والصراصير، من الحشرات التي تكثر في فصل الصيف، ويصعب اخراجها من المنزل عند دخولها، وهو ما يسبب الإزعاج للسكان ويجعلهم يبحثون عن طرق ووسائل سريعة للتخلص منها، لكن عادةً ما تكون عملية اخراج الصراصير والنمل والنامس من المنزل مصحوبة باستخدام مواد كيميائيّة قد تعود بالأضرار على السكان خصوصاً الأطفال، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال حيل وطرق طبيعيّة لطرد الناموس والنمل والصراصير من المنزل بواسطة مواد طبيعية وآمنة، ونتائجها مضمونة 100٪.تخلص من النمل والناموس والصراصير تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية. ملعقة ورق غار مطحون. ملعقة شطة. ملعقة فلفل أسود مطحون. ملعقة قرطريقة التخلص من النمل والناموس والصراصير تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة فيمكن للجميع أن يقوم بتحضيرها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية. في البداية نقوم بإحضار وعاء فارغ ونضع به ورق الغار والقرفة ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا. ثم بعد ذلك نضع الشطة والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس. ثم نقوم برش الخليط في إنحاء المنزل وأماكن تواجد الحشرات. سوف نلاحظ مدى التخلص من الحشرات بشكل نهائي خلال دقيقة واحدة. نجد اختفاء الحشرات بشكل كامل من أول استعمال فوائد ورق الغار يخلصنا من الحشرات المنزلية بفضل رائحته النفاذة. له دور كبير.

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