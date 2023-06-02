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عدن - ياسمين التهامي - مواطن سعودي اختفت زوجته فجأة فهرع إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ ليكتشف الطامة الكبرى

بدأت أجهزة الأمن في القاهر، تحقيقات في اتهام زوجة بخيانة زوجها مع رجل آخر ، في منطقة المرج، وذلك بعد ما أبلغ زوجها الشرطة باختفائها ليكتشف بأنها كانت تخونه.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج، تضمن ورود بلاغ من زوج أفاد بتغيب زوجته عن المنزل وخروجها للذهاب إلى مكتب الصحة في المرج وعدم عودتها مرة أخرى إلى المنزل، وفشله في التواصل معها هاتفيًا.

وبالكشف في ملابسات الواقعة، تم العثور على الزوجة حيث تبين خروجها من المنزل وبحوزتها كيس بلاستيكي، وبالتعامل الفني وإجراء التحريات تبين إختباء الزوجة لدى شاب في شقته بمنطقة المرج.

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وأكدت التحريات أن الزوجة على علاقة بشاب آخر منذ فترة حيث خرجت من المنزل بعد أن أوهمت زوجها بالذهاب إلى مكتب الصحة في المرج، إلا أنها كانت قد تحصلت على كيس بلاستيكي به ملابسها وذهبت إلى شقة الشاب الذي تربطها علاقة به ومكثت لديه.

والجدير بالذكر أنه تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وباشرت جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات، حيث تبين عدم تحريك الزوج لدعوى الزنا، وتنازله رسميًا عن الاتهام أمام جهات التحقيق.