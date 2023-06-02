عدن - ياسمين التهامي - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. متوسط أسعار الأغنام في السعودية وطريقة شرائها بثمن رخيص..

2023/06/02 الساعة 05:59 مساءً (جهينةيمن)

.: قال مستثمر في قطاع المواشي، إن مربي الأغنام يرفع الأسعار ويدعي أنه خسران؛ لكن الحقيقة غير ذلك. وأضاف عبر برنامج يا هلا على قناة خليجية أنه طول العام يوجد أمطار، والأعلاف رخيصة والعشب متوفر فالمربي يجمع 15 أو 30 وينزل بها للسوق لبيعها بالجملة بسعر مثلا 1150 ريال للمستثمر

. وأوضح أن المستثمر يأخذها ثم يقوم ببيعها بدون أي خسارة لا ماء ولا طعام ولا إيجار، فيكون لديه محل ويتحكم في الأسعار وقد يكسب في الرأس الواحدة 400 أو 500 ريال، ناصحا الشراء من المربي مباشرة وليس من المستثمر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. متوسط أسعار الأغنام في السعودية وطريقة شرائها بثمن رخيص.

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