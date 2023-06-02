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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ازحت الفتاة السعودية الشابة "روزانا الديني الستار عن تربيتها لأسد مفترس في منزلها وتحبه بشكل كبير، موضحةً أنها لا تخجل من الإفصاح عن حبها الشديد للأسد، وهو يحبها أيضاً.

وفي تصريح لقناة العربية قالت روزانا :" أنا ما أقدر اتخلى عنه، لأني أحبه وهو يحبي لذلك انا في ورطة".

واشتهرت روزانا بعشقها لتربية الحيوانات في وسائل التواصل الاجتماعي إثر مشاركتها للناس علاقتها الحميمة له وأطلقت عليه اسم «كادي» وهو شيء يستحق التواصل الاجتماعي. من التعليمات الي تصلها في تلك التعليمات متهمة إياها بالتفاخر.

ويكمن سر شغف روزانا برعاية الحيوانات في معاناتها الطويلة مع فقر الدم الحاد الذي أصابها، ما جعلها تخلص إنسانيتها لرعاية الحيوانات.