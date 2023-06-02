شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية تلد 4 توائم وعندما نظرت الطبيبة الى وجوههم وجدت شي صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حدثت جمعية Raising multiples الصحية عن حمل ام سعودية بأربعة أطفال توأم ويكون جميع الأطفال بنات وتحدث هذه الواقعة نادر من النساء فقليل ما يحدث ذلك بين الأمهات وتفاجئت الأم عند معرفتها أن حامل بأربعة توأم من البنات.

وأوصى استشاري النساء والولادة بالمستشفى السعودي الألماني في عسير الدكتور خلف صالح بتنويمها، وتمت متابعتها لمدة يومين.فيما تم وضع الأطفال الأربعة في حضانات خاصة ومتابعة حالتهم تحت إشراف طاقم طبي برئاسة الدكتور يوسف عبدالرحمن استشاري ورئيس قسم الأطفال وحديثي الولادة وتم تزويدهم بالعلاجات اللازمة.

يذكر أن حالتهم الصحية استقرت واستطاعوا التنفس بطريقة طبيعية وبدأوا في تقبل الرضاعة تدريجيا وزادت أوزانهم زيادة ملحوظة، وبعد أن اطمأن الفريق الطبي المشرف عليهم باستقرار وضعهم الصحي وعدم معاناتهم من أي مشكلات صحية تم السماح لهم بالخروج وسط فرحة غامرة من الأب والأم بعد أن من الله عليهم بالذرية بعد فترة طويلة من عدم الإنجاب.

وعندما علم الأب أيضا وهو عند الطبيب أغمي عليه من الموقف بعد مرور تسعة أشهر من حملها تستعد الآن إلى ولادة أولادها وكانت الولادة قيصرية بسبب الحمل وخروج الأطفال بسلام .

وقد قدر الله لها بأربعة أطفال في وقت واحد وقد سمى الأب والأم أولادهم جريس وايميلي ومي كيلا وابيجال وعندما رأت الأم أطفالها توأم ومتشابهين جدا ولا تستطيع التفريق بين كل طفل والآخر وقد حاول الأب يفكر في طريقة سهلة لمعرفة أطفاله والتفريق بينهم وهو وضع على أصابعهم لكل واحده منهم بلون مختلف لمعرفتهم

وسبحان الله في قدرته وعظمته في خلقه وجاءت إلى حياة الأب والأم أربع أطفال جدد ليكملوا عائلته ويملئوه البيت فرح ولعب وسعادة فالأطفال نعمة من نعم الله عز وجل يرزق به الإنسان وليعرف الأب والأم بقيمة أبويه وكم تعبوه عليه في تربيتهم وكم تعبت أمه في تربيته وسهر الليالي عليه والأطفال تجعل الأم والأب يحسوا بسعادة في حياتهم برؤية قطعة منهم .

ورؤيتهم يكبرون أمامهم واحدة واحدة ويعيشون معهم في كل مراحل حياتهم حتى يصبحوا شباب فالأطفال أجمل شيء خلقه الله تعالى رزق الله كل محروم وأطعمة من الذرية والأطفال التوأم تربيتهم فيها الكثير من الصعوبة وسوف تحاول الأم رعايتهم والحفاظ عليهم من كل سوء ومكروه لأنهم قطعة منها..