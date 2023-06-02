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عدن - ياسمين التهامي - اختطاف سعودي في بيروت.. والفدية المطلوبة 400 ألف دولار..تفاصيل صادمة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اختطاف مواطن سعودي على طريق مطار بيروت بعد منتصف ليل السبت الماضي.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أنه يتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ أمس (الأحد) قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، وقال: «نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير السعودي في لبنان».

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وتابع وزير الداخلية اللبناني: «نعمل بيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا».

ووفقا لقناة «الإخبارية» السعودسة، فإن المواطن المختطف يعمل لصالح الخطوط السعودية في بيروت، وتم اختطافه من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، حيث بعث الخاطفون رسالة مطالبين بفدية مالية تقدر بـ400 ألف دولار (1.5 مليون ريال)، وأن الرسالة الهاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت..