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عدن - ياسمين التهامي - أمر ملكي بالسماح للمقيمين في السعودية بالعمل في كل هذه المهن في جميع مناطق المملكة وبدون كفيل

كشف مصدر مسؤؤول في السعودية عن قرار هام بإلغاء نظام الكفيل في السعودية للوافدين والمقيمين وكذلك للتابعين والمرافقين لهم وفق توضيحات من الجوازات. الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء من أجل منع تحكم الكفلاء والسيطرة عليهم ومنع الاستغلال السيئ منهم للوافدين. هذا وقد حدد القانون السعودي عدد من الهن التي تمكن الوافدين من نقل كفالتهم لنفسهم المملكة وهي: مجال الورش مجال التوريدات مجال المقاولات مجال الحرف اليدوية.ومن جانبه أشار وكيل وزارة العمل للشئون العمالية أحمد الحميدان بأن تسعى الوزارة في هذه الفترة لاتخاذ خطوات إيجابية للتخلص من نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية بصورة نهائية. اقراء ايضاً : مؤكداً على أن الاستغناء عن نظام الكفيل لا يعني تحرير سوق العمل أي أن يأتي العامل من الخارج باحثاً عن العمل في المملكة بدون أي شروط.وتابع الحميدان بأنه سوف يتم وضع شروط محددة لعمل العامل الوافد في المملكة

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