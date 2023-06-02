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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : شاهد لحضة وصول ولي العهد السعودي الى حفل زفاف ولي عهد الأردن والسعودية رجوة آل سيف

كشف مصدران مطلعان على ترتيبات عقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودية، رجوة آل سيف، الخميس، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان سيكون حاضرا في العاصمةويتوقع البعض أن يكون الأمير محمد بن سلمان أحد الشهود بعقد القران.

وتبدأ مراسم الزفاف في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لعمّان (الساعة الرابعة بتوقيت مكة).

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وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأنباء عن حضور ولي العهد السعودي للعرس الملكي الأردني، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

الأردنية، عمّان.

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