شكرا لقرائتكم خبر عن المرور السعودي يوضح رسوم نقل ملكية سيارة بالمملكة والشروط اللازمة لإتمام النقل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المرور السعودي يوضح رسوم نقل ملكية سيارة بالمملكة والشروط اللازمة لإتمام النقل

الإدارة العامة للمرور السعودي قامت بالإجابة على تساؤلات المواطنين، حول قيمة رسوم نقل ملكية سيارة بالبلاد، مع الإشارة إلى رسوم كل نوع من المركبات، ومن ثم الرسوم المستحقة سنويًا، وفي إطار ذلك كشفت عن ضوابط نقل الملكية أيضًا التي لا بد من توافرها؛ لإتمام الأمر وفقًا للقوانين واللوائح المنصوص عليها والمعمول بها داخل المملكة؛ لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

أصدرت الإدارة العامة للمرور السعودي جدولًا، يتضمن رسوم نقل ملكية سيارة وفقًا لنوعها، وذلك كما يلي:-

اقراء ايضاً :

نوع السيارة أو المركبة قيمة الرسوم رسوم الرخصة السنوية

السيارة الخاصة 150 ريالًا سعوديًا 100 ريال سعودي

سيارة نقل خاص 150 ريالًا سعوديًا 200 ريال سعودي

الحافلة الصغيرة 150 ريالًا سعوديًا 200 ريال سعودي

سيارة أجرة 300 ريال سعودي 200 ريال سعودي

سيارات النقل العام 300 ريال سعودي 400 ريال سعودي

حافلة عامة 300 ريال سعودي 400 ريال سعودي

مركبة الأشغال العامة 300 ريال سعودي 300 ريال سعودي

الدراجات الآلية 150 ريالًا سعوديًا 100 ريال سعودي

رسوم نقل ملكية سيارة بالمملكةالشروط اللازمة لإتمام نقل الملكية

تم وضع مجموعة من الشروط والضوابط، التي بناءً على مدى توافرها يتم نقل الملكية الخاصة بالسيارة بنجاح، وقد جاءت كما يلي:-

أولًا يجب توافر أصل سند الملكية الخاص بالسيارة أو المركبة لدى المالك؛ لإثبات امتلاكه الرسمي لها.

ثانيًا توافر الهوية الوطنية الشخصية لمالك السيارة الحالي.

ثالثًا توافر الهوية الوطنية الشخصية لمشتري السيارة.

كما أنه لا بد من أن تكون الهويات الوطنية سارية الصلاحية ورسمية ومعتمدة من الأحوال المدنية.

إذا كان المشترى أو المالك من المقيمين، إذًا لا بد من توافر جواز السفر الخاص بأيٍ منهما.

يجب أن يمتلك مالك السيارة مستندًا رسميًا خاصًا بالتأمين الإلزامي، والذي يتم الحصول عليه من شركة تأمين معتمدة بالمملكة.



يجب إجراء الفحص الدوري للسيارة أو المركبة بشكل مستمر.

ضرورة استيفاء الشروط الأمنية والمتطلبات الفنية المعتمدة.

عدم وجود أي مخالفات مرورية على السيارة، وفي حالة تواجدها لا بد من أن يتم تسويتها قبل إجراءات نقل الملكية.

وفي النهاية يتم سداد قيمة رسوم النقل.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة المرور أتاحت إتمام إجراءات نقل الملكية هذه من خلال منصة أبشر، على أن يتم إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة بالمنصة.