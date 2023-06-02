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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أكثر 6 جنسيات مقيمة في المملكة .. لن تُصدق من هي أكثر دولة مقيمة في السعوديه !

اقراء ايضاً : nbsp;أظهرت النتائج الرئيسية لتعداد nbsp;أظهرت النتائج الرئيسية لتعداد السعودية 2022م التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء على موقع التعداد، ارتفاع عدد سكان المملكة إلى 32.175.224 نسمة. وأوضحت النتائج، أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%. وحول توزيع السكان في المملكة من غير السعوديين وفق أبرز الجنسيات: 1- البنغلاديشية 15.8%. 2-الهندية 14.1%. 3-الباكستانية 13.6%. 4-اليمنية 13.5%. 5-المصرية 11.0%. 6-السودانية 6.1%.

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