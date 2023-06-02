تحذير عاجل لجميع المحلات بالسعودية من فتاة متنكرة تقوم بهذه العمل المريب تعرف على شكلها..

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت القوى الأمنية السعودية من القبض على إمرأة رشت صيدلي بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع السعودية، مقابل شراء 45 حقنة من هرمون النمو. تمكنت القوى الأمنية السعودية من القبض على إمرأة رشت صيدلي بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع السعودية، مقابل شراء 45 حقنة من هرمون النمو. وذكر البلاغ أن قيمة الرشوة 12 ألف ريال سعودي، فقد قامت السيدة بإرسل بريد إلكتروني إلى الهيئة الصحية لشراء حقن هرمون النمو، فإتصلت الهيئة بالسيدة بعد ان شكوا بها، وأبلغوا عن موافقتهم مقابل المبلغ المذكور، وبعد وصولها إلى الصيدلية تم القبض عليها وبحوزتها المال والحقن3. وتصدر الخبر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، كما إزداد البحث على ماهية الحقن، ليتبين أنها تساعد النساء في بعض الحالات لزيادة الخصوبة وتأخر الشيخوخة محتوى مدفوع قوة امنية تضبط فتاة سعودية دخلت محل وقامت بفعل صادم مع العامل.. والمفاجأة كيف تم كشف امرهم!.

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