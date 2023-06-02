شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السلطات السعودية تحذر المواطنين بكافة المناطق من أمر خطير سيحدث خلال الساعات القادمة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، الأربعاء، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة والرياض وجازان ونجران والشرقية ومكة المكرمة والباحة وعسير.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والقطيف والدمام ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف والعرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل العلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد جازان وفرسان أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء..