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بتصميم خرافي... سيارة هيونداي أزيرا 2024 تتمتع بمواصفات استثنائية في السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - بتصميم خرافي... سيارة هيونداي أزيرا 2024 تتمتع بمواصفات استثنائية في السعودية

أحدث سيارة هيواندي أزيرا 2024 ضجة في السوق السعودي، لما تتمتع به من مواصفات مثالية، وتم تصنيفها أجمل ما أنتجته شركة هيونداي العالمية والتي قامت بإنتاج الكثير من السيارات ذات الأذواق المختلفة التي تتناسب مع جميع العملاء، بالإضافة إلى المواصفات الداخلية والخارجية المتميزة.

مواصفات محرك سيارة هيونداي أزيرا 2024  سعة المحرك    3.5 لتر (تيربو) عدد الأسطوانات    6 أسطوانات القوة الحصانية    290 حصان عزم الدوران    338 نيوتن/ متر ناقل الحركة    أوتوماتيك 8 سرعات نظام الدفع    أمامي استهلاك الوقود    11.7 كم / لتر نوع الوقود    بنزين

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أبعاد السيارة الخارجي الطول    499 سم العرض    187.5 سم الارتفاع    148 سم قاعدة العجلات    288.5 سم

مواصفات سيارة أزيرا 2024 من الخارج مصابيح أمامية    LED مصابيح ضباب    LED جناح    في الخلف جنوط السيارة    مقاس 19 بوصة

مقابض الأبواب    نفس لون هيكل السيارة الخارجي مرايا جانبية    قابلة للتعديل مع إشارات انعطاف مصابيح ضبابية    خلفية صندوق طاقة    ذكي مع نظام عادم ألوان السيارة الخارجي     الأبيض الكريمي الفضي المتلالئ رمادي هامبتون رمادي الليلي الأزرق أكسفورد الأسود الليلي الأسود الغابة وسائل الترفية والتكنولوجيا شاشة    12 بوصة تشغيل الدخول    بدون مفتاح مكبرات الصوت    8 التحكم    في السرعة تحكم الصوت    من خلال عجلة القيادة مقبس    12V شاشة    رقمية كبسة التحكم    بالسرعة على المقود كمبيوتر    لتوضيح المسافة والسرعة والوقود مكيف    أوتوماتيك

مواصفات الأمان والسلامة فرامل    مانعة للانغلاق برنامج التوازن    إلكتروني حساسات ركان    أمامية وخلفية نظام الثبات    إلكتروني نظام مساعدة    في الفرامل أوتوماتيك نظام تنبيه    عند الخروج عن المسار وسائد    هوائية نظام التحكم    في الجر نظام تحكم بنزول    المنحدرات نظام مكابح    تلقائي عند حالة الطوارئ نظام مقياس    ضغط العجلة نظام مساعدة لصعود    المرتفعات مواصفات أساسية مقاعد    مصنوعة من الجلد عجلة القيادة    من الجلد عداد مسافات    رقمي خزان مركب    مركزي

السقف    مبطن من الجلد المدبوغ ومواد أخري عالية الجودة المقصورة    مصنوع من أفخم أنواع المواد شاشة    LCD مقاس 12.1 بوصة تعمل باللمس شحن لاسلكي    يدعم المقاعد الأمامية    مصممة على شكل رياضي شاشة عرض    راسية إضاءة    في محيط المقصورة 64 لون فتحة السقف    بانوراما أوتوماتيك

سعر سيارة أزيرا 2024 في السعودية

سعر سيارة أزيرا 2024 سمارت

140.000 ريال سعودي

سعر سيارة أزيرا 2024 سمارت بلس

150.000 ريال سعودي

سعر سيارة أزيرا 2024 نص فل

163.000 ريال سعودي

سعر سيارة أزيرا 2024 بريميوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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