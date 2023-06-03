تعز.. الجيش يعلن إسقاط مسّيرة تابعة لمليشيا الحوثي غربي المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، غربي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وحسب المركز الإعلامي لمحور تعز، فقد تمكنت قوات الجيش والمقاومة من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية للجيش غرب تعز.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه عدد من جبهات المحافظة مواجهات متقطعة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.

وعمدت مليشيا الحوثي على استغلال الهدنة للقيام بتعزيزات عسكرية إلى عدد من الجبهات بينها جبهة تعز، وكذا القيام باستهداف عدد من مواقع الجيش بالطيران المسيّر.

