شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: مذيعة سعودية تدخل في نوبة ضحك على الهواء بسبب معلومة غريبة عن" الحيتان " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد: مذيعة سعودية تدخل في نوبة ضحك على الهواء بسبب معلومة غريبة عن" الحيتان "
اقراء ايضاً :
nbsp;دخلت مذيعة قناة العربية "سارة دندراوي " في نوبة من الضحك على الهواء ،خلال تقديم إحدى حلقات برنامجها " تفاعلكم " وحديث ضيف الحلقة عن " تجنيد المخلوقات البحرية " وعملها مع الاستخبارات .
تجنيد الحيتان
وسلطت إحدى حلقات برنامج " تفاعلكم " الضوء حول تجنيد الحيتان ، عقب مشاهدة حوت بالقرب من السواحل السويدية ، وانتشار أخبار بأنه مٌجند من قبل الاستخبارات الروسية .
وقال محلل عسكري خلال مداخلة للبرنامج :" إن تجنيد الحيتان علم قائم بذاته ، فحينما استطاع الإنسان عن طريق مراكز البحوث العلمية ، وأجهزة الاستخبارات ، في تطويع أنواع كثيرة من الحيتان والدلافين وأسد البحر والطيور أيضا استطاعوا تدريبها على القيام بمهام تجسسية ، وأيضا بمهام انتحارية .
وعبرت الإعلامية سارة عن استغرابها من استخدام المخلوقات البحرية في عمليات التجسس ، قائلة وهي تضحك " أنت ذكرت تقريبا جميع أنواع الحيوانات تحت البحر .. إيش هو هذا ؟ " .
أسماك التونة والهامور لا يتم تجنيدها
وأجابها المحلل العسكري ، بعض أنواع الأسماك ليست مشمولة ، خاصة أسماك التونة وأسماك الهامور التي نرغب بتناولها .
وأضاف: أن الاتحاد السوفيتي كان لديه مراكز أبحاث بخصوص تجنيد الدلافين والفقمات وتسخيرها لأعمال التجسس والأعمال الانتحارية .
مذيعة العربية تسخر من تجنيد المخلوقات البحرية
وأردف: هذه الحيوانات آمنة وأمينة وكتومة ولا تدلي بمعلومات عن من جندها ، لتقاطعه "سارة" وهي لم تتمالك نفسها من الضحك : " ياأستاذ محمد هذه حيوانات طبعا ما راح تدلي بمعلومات .. يعني إيش هيعذبوه يعترف مع أول كف هيقول بشتغل للروس مثلا .. غصب عنها أمينة ". وتابعت سارة بسخرية " هل صحيح يستخدمون الفقمة في التجسس لأن شكلها كسول مرة ".
فانهى الضيف حديثه قائلا : " ما أدليت به حقائق وحقائق موثقة ".
https://t.co/S3G2GFR1DQ
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مذيعة سعودية تدخل في نوبة ضحك على الهواء بسبب معلومة غريبة عن" الحيتان " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.