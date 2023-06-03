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عدن - ياسمين التهامي - سعودية تقتل ابنها بعد ولادته على الفور بسبب حلم في المنام..لن تصدق ما الذي رأته

قامت الجهات الأمنية في جدة بالتحقيق مع امرأة سعودية وزوجها السعودي بتهمة قتل طفلهما البالغ من العمر عاماً ونصف العام. وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أن مركز النزهة بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغاً عن تعرض طفل لحالة ضرب شديد أدت إلى وفاته بعد نقله إلى طوارئ أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة. اقراء ايضاً : وأشار إلى أن المختصون من رجال الأمن انتقلوا على الفور للمكان لمعاينة الجثة وقال القرشي: "تبين أن الطفل يعاني من رضوض في مختلف أنحاء جسده تسببت في وفاته، وقد تم إلقاء القبض على المتهمين في الجريمة، وسيستمر توقيفهما تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة"

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