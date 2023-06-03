شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة سارة ..الحكومه السعودية تعلن إلغاء سعودة هذه المهن المربحة وتسمح للوافدين العمل فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت الحكومة السعودية بالكشف على تساؤلات العديد من المقيمين بشأن ما هي المهن التي يسمح للاجانب في السعودية 2023 العمل بها؟ حيث ان التساؤل هذا جاء بعد قيام المملكة بسعودة الكثير من الوظائفحيث أن المملكة تسعى بشكل مستمر إلى القيام بتطوير اسلوب الحياة وتوفير فرص عمل إلى كل المواطنين السعوديين ، حيث ان توظيف السعوديين في وطنهم يجعلهم لا يلجأون إلي الهجرة ويستقروا في بلدهم وهذا الأمر يؤدي إلي تطور ونهوض الدولة بأهلها، وكل ذلك يأتي في ظل سعي الحكومة للتطوير وتحقيق رؤية 2030 م لذلك ستضل هذه المهن متاحه إلى حين توفر كادر سعودي قادر على تعبئة مكان هذه الأعمال لذلك يجب على المقيمين والاجانب استغلال هذه الفرصهأوضحت الحكومة السعودية بعد سعودة عدد كبير من الوظائف مؤخرا أبرز المهن المسموح بها للاجانب في السعودية، ومع الأهمية الكبيرة للتعرف علي تلك الوظائف، فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، الوظائف المسموح بها للأجانب في المملكة العربية السعودية، موضح إليكم كالتالي:

مهنة مديري المبيعات واحدة من اهم الوظائف الغير مسعودة المسموح بها للاجانب في السعودية لهذا العام 2023 ٢. كاتب الحسابات للاجانبكذلك كتابة الحسابات اصبحت وظيفة غير مسعودة اليوم فهي واحدة من أهم المهن المسموح بها للاجانب في السعودية لعام 2023 . ٣. مهنة السكرتارية السعودية : مهنة غير مسعودة ايضاً تنظم الى قائمة الغير مسعودة 2023، والخاصة بالمهن المسموح للاجانب العمل بها في 1444، الموافق 2023. ٤. مهنة أمين المخازن للاجانب : هي المهنة الرابعة التي تمت سعودتها والكل يعرف مهنة امين المستودع او أمين المخازن احد اهم الوظائف في العالم، واصبحت اليوم مهنة مسعودة ضمن وظائف السعودية. ٥. مهنة الصيدلة الغير مسعودة: هي الخامسة ايضاً من وظائف المملكة العربية السعودية الغير المسعودة مسموح بها للاجانب في عام 2023 ولأهمية وظيفة الصيدلة تم اضافتها مؤخرا هذا العام في قائمة المهن الغير مسعودة.د ٦. مهنة التمريض للأجانب في السعودية: احد أهم الوظائف الرائجة لغير السعوديين (الأجانب) هي التمريضحيث اصبحت مهنة التمريض واحدة من اهم المهن الغير مسعودة مسموح بها للاجانب في السعودية سنة 2023.وهي تحتل ايضاً نسبة كبيرة من نسبة التوظيف في المملكة العربية السعودية للاجانب غير السعوديين، وهي كذلك من الوظائف الأجنبية والمرغوبة اليوم لجميع ابناء السعودية بمكتب العمل بالمملكة.

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