شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير خطير من وزارة الكهرباء السعودية للمواطنين والأجانب …تعرف عليه قبل ان تحل عليك مُصيبتها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وضعت وزارة الكهرباء والطاقة بعض القواعد والضوابط الخاصة بمعاقبة من يخالف قوانين الوزارة والحصول على المنتجات البترولية بطرق غير منضبطة بالإضافة إلى معاقبة من يخالف طرق إنتاج منتجات البترول المتبعة في المملكة.

تم تحديد بعض الغرامات المالية لمن يخالف القوانين، وجاءت تلك الغرامات حتى يتم التقليل من مخالفات الإنتاج والحصول على الكهرباء بطرق غير شرعية، وقد تم الإعلان أن قيمة المخالفات ستكون ضعف ثمن المادة الخام للبترول.

كما أشارت وزارة الطاقة لتفادي المخالفات والوقوع تحت مسألة القانون لابد من الحصول على التصاريح القانونية المطلوبة لإنتاج المنتجات البترولية، علاوة على ذلك ينبغي الحصول على الخدمة الكهربائية بصورة قانونية طبقًا للضوابط المحددة في المملكة.

غرامة تأخير سداد فاتورة الكهرباء السعودية بدأت شركة الكهرباء بتطبيق غرامات على الأشخاص المخالفين لسداد فاتورة الكهرباء التي تتجاوز قيمتها 1000 ريال، أو عدم دفع فاتورة الاستهلاك لمدة 3 أشهر، وقد تم تحديد الغرامات كالتالي:

في حالة تجاوز قيمة فاتورة الكهرباء 1000 ريال ولم يتم سدادها يتم فصل التيار الكهربائي كإنذار مبدئي. من تأخر عن سداد فاتورة الكهرباء 3 أشهر. كما أعلنت شركة الكهرباء أنه يتم إرسال رسالة نصية للمواطنين كإنذار لسداد قيمة الفاتورة على أن يتم السداد في خلال 24 ساعة من استلام الرسالة، وفي حالة لم يتم الدفع يتم فصل التيار الكهربائي. يتم فرض عقوبة مالية تبدأ من 1000 ريال وأكثر في حالة عدم دفع فواتير الكهرباء المتراكمة. إذا حاول أحد المواطنين توصيل الكهرباء بطريقة غير شرعية يتم فرض عقوبات صارمة. كما تم فرض غرامة قدرها 300 ريال لمعالجة المخالفة، بالإضافة إلى غرامة أخرى قدرها 200 ريال تكلفة فصل التيار. كيفية تقديم طلب تقسيط لفاتورة الكهرباء جزاء الحصول على كهرباء بطرق غير نظامية أعلنت شركة الكهرباء بالمملكة إمكانية تقديم طلب لتقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة إلكترونيًا، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع بنك الراجحي من هنا. اضغط على أيقونة “الخدمات العامة” من الصفحة الرئيسية. اختر أيقونة “الشركة السعودية للكهرباء”. كتابة رقم الحساب الخاص بك في الخانة المخصصة. إرفاق صورة الفاتورة الخاصة بك. كتابة قيمة المبلغ الذي تريد سداده. إدخال كود التحقق الذي تم إرساله على هاتفك في الخانة المخصصة. بعد نجاح عملية السداد يتم إرسال رسالة على هاتفك تفيد بنجاح سداد قيمة الأقساط. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة أعلنت شركة الكهرباء عن إمكانية المواطنين بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، بإتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية من هنا. من الصفحة الرئيسية اضغط على أيقونة “خدمات الفواتير”. كتابة رقم العداد الخاص بك في الخانة المخصصة. اضغط على أيقونة “استعلام”. اختر “بيانات الفاتورة”. تظهر لك نافذة تحتوي على المبلغ المراد سداده. نصائح للحفاظ على الكهرباء يحتاج المواطنين بعد الإرشادات والنصائح الخاصة باستهلاك الكهرباء، ومن النصائح التي لابد من إتباعها:

عدم استخدام الأجهزة الكهربائية التي تحتاج ضغط كهربائي عالي لتشغيلها. التقليل من استخدام الماء الساخن لأن الأجهزة المسئولة عن توفير المياه الساخنة تعمل على استهلاك الكهرباء بشكل كبير. تأكد من سير عدادك الكهربائي بشكل سليم. تقليل استخدام المكيفات في الصيف لأنها تستهلك كهرباء بشكل مبالغ فيه. الأجهزة التي يفضل التقليل من استخدامها هي غلاية المياه الكهربائي، السخان، الفرن الكهربائي، والميكروويف، والمكيفات..