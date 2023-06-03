شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إطلاق مبادرة "وجهتك الإمارات" لتعزيز قدرات الصادرات الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت "تاليس" مبادرة جديدة تستهدف الترويج للمنتجات الإماراتية التي تحمل علامة "صنع في الإمارات".

وأيضًا تعزيز الخبرات العالمية إضافة إلى تطوير المواهب المحلية تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات.

جاء إطلاق المبادرة بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات خلال اليوم الثاني من الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" الذي يعقد في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومين، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

تُنفذ المبادرة في إطار تأدية شركة تاليس لالتزاماتها في برنامج التوازن الاقتصادي بالتعاون مع مجلس التوازن، وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تركز استراتيجيتها للقطاع الصناعي على دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز نمو القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته وتمكينه من خلال التكنولوجيا المتقدمة خاصة في القطاعات ذات الأولوية.



تهدف مبادرة "وجهتك الإمارات" إلى تحقيق علامة فارقة في القطاع الصناعي عبر تعزيز سلاسل الإمداد على المستوى المحلي، وتلبية الاحتياجات الوطنية من الأسواق العالمية من خلال مجموعة من الاعتمادات الدولية للتقنيات والمكونات والخدمات التي ستتيح دعم صادرات الدولة المحلية إلى مجموعة تاليس في جميع أنحاء العالم.

و جرى توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن بحضور كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور جمال محمد الكعبي نائب الأمين العام لمجلس التوازن.

وقَّع المذكرة كل من أسامة أمير فضل وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، ومعمر عبد الله أبو شهاب، رئيس قطاع الدفاع والأمن بمجلس التوازن، وبرنارد رو، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الإمارات للتكنولوجيا.

تعزيز القدرة التنافسية

وبموجب هذه المذكرة ستعمل “ تاليس ” على إعداد خطة شاملة للتدريب والتطوير، بهدف دعم الموردين المحليين في تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية.

و سيعمل البرنامج على تعزيز دمج المورِّدين المحليين في سلاسل إمداد وتوريد شركة تاليس العالمية، وسيتمكن الموردون من الاستفادة من العلاقات الوثيقة والمكانة الرائدة التي تتمتع بها الشركة في صناعتها ونشاطاتها التجارية في أسواق التصدير العالمية.

جاء إطلاق البرنامج الجديد من قِبَل تاليس خلال فعاليات الدورة الثانية لمنتدى "اصنع في الإمارات"، الذي استضافه مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومين وجمع كبريات الشركات الإماراتية من أجل عرض خططهم الصناعية الطموحة والاستفادة من فرص التوسع على مستوى سلاسل التوريد والمشتريات، ومناقشة كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في توطين التصنيع.

وتضع الشركات المشاركة في هذه المبادرة على رأس أولوياتها المنتجات المحلية التي تحمل علامة "صنع في الإمارات"، وتسعى للاستثمار في التصنيع والإنتاج في الدولة ضمن برامج مبتكرة مثل برنامج "وجهتك الإمارات" التابع لتاليس.

وبهذه المناسبة، قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جذب استثمارات وأنشطة كبرى الشركات الدولية بفضل تنامي مكانتها مركزا صناعيا عالميا، ومن هنا فإن مبادرة ’وجهتك الإمارات‘ شهادة ثقة جديدة بمستوى الفرص التي توفرها الدولة للنشاط الصناعي، وموقعها المثالي الذي يتيح للمستثمرين الصناعيين إطلاق وتوسعة أعمالهم".

وأضاف: "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ملتزمة بدعم الشركات الصناعية في الدولة لتلبية المعايير العالمية التي تساعدها على زيادة الصادرات".

وشدد السويدي على الثقة الدولية التي تحظى بها المنتجات الإماراتية وتماشيها مع أعلى المعايير العالمية للجودة، معربا عن أمله في تعزيز الشراكات مع الشركات من مختلف القطاعات، في سياق السعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية ودعم النمو الصناعي المستدام.

وتعليقًا على هذه المذكرة قال الدكتور جمال محمد الكعبي، نائب الأمين العام لمجلس التوازن: "نعتز بشراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومع تاليس في برنامج "وجهتك الإمارات" والذي يلعب دورًا هامًا في تحقيق أهداف برنامج التوازن الاقتصادي".

وأضاف: "ستخدم هذه المبادرة أكثر من غرض حيث تساهم بشكل فعال في دعم برنامج "القيمة الوطنية المضافة" وتعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات وتشجيع الخبرات المحلية، إضافة لدورها الملموس في تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير وظائف في مختلف جوانب سلسلة الإمداد الدفاعي".

من جانبه، قال روك كارمونا، نائب رئيس مجموعة المشتريات في تاليس: "يُعزِّز منتدى "اصنع في الإمارات" استراتيجية التنويع الاقتصادي وجهود دولة الإمارات في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.. وستُسهم عمليات نقل التكنولوجيا وتعزيز المهارات في المحافظة على سيادة الدولة وتوطين الصناعة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مستدامة.. ويُؤكد ذلك أن دولة الإمارات تُقدم نموذجًا حيويًا في مجال الاستثمارات الصناعية، مما يجعلها الدولة الأمثل لاستضافة مثل هذا البرنامج.

وأضاف: " فخورون بإطلاق مبادرة "وجهتك الإمارات" كجزء من الجهود المستمرة الرامية للاستفادة من خبرتنا ونطاقنا العالمي في تعزيز فرص الشركات المحلية في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.. وتماشيًا مع برنامج التوازن الاقتصادي، تعمل الشراكة الجديدة على تعزيز نقل التكنولوجيا المستدامة وتوفير فرص عمل في دولة الإمارات، وتقدم تاليس لدولة الإمارات قدرات تكنولوجية فريدة تتوافق مع خططها المستقبلية الطموحة، والتي ستدعم وتعزز صادرات الإمارات إلى العالم.

وتُعتبر "تاليس" شركة تكنولوجية عالمية رائدة تستثمر في الابتكارات الرقمية و"التكنولوجيا العميقة" - مثل الاتصال والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني والتقنيات الكمية مع 81،000 موظف في 68 دولة، وتعمل شركة "تاليس الإمارات للتكنولوجيا" كجزء من برنامج التوازن الاقتصادي، وهي مملوكة بالكامل لشركة "تاليس" الأم وتختص في مراكز التميز للأنظمة الحيوية ومجوعة واسعة من التكنولوجيا في المجال الدفاعي وصناعة الطيران الرقمية.