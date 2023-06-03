شكرا لبحثكم عن خبر تنفيذ حملة إزالة للبسطات والاكشاك بشارع الثقافة في خور مكسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / عماد ياسر :

بتوجيهات من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، وإشراف مباشر من مدير عام مديرية خورمكسر عواس الزهري نفذت صباح اليوم، السبت، قسم العوائق بمكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية خورمكسر ، حملة شاملة لإزالة ورفع للاكشاك والبسطات العشوائية في شارع الثقافة بالمديرية .

ونفذت الحملة بحماية كتيبة طوارئ أمن عدن و كتيبة حزم4 ، في إزالة كافة الاكشاك والبسطات العشوائية الممدته من جولة البجع حتى سوق القات و ومعهد امين ناشر .

وتبع تنفيذ الحملة أعمال رفع للمخلفات وبقايا الاكشاك والبسطات وفتح طريق المشاة و توسعة الطريق .

وقوبلت الحملة بارتياح شعبي كبير حيث كانت هذه العشوائيات والاكشاك تشكل عائق أمام المارة وازدحام السيارات ، وتكدس مخلفاتها وسط الشارع، لسنوات طويلة.