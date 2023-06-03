شكرا لقرائتكم خبر عن سعر تويوتا فورتشنر 2023 لدى عبداللطيف جميل في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر تويوتا فورتشنر 2023 لدى عبداللطيف جميل في السعودية

نستعرض في هذا التقرير قائمة أسعار تويوتا فورتشنر 2023 بجميع نسخها لدى وكيل تويوتا في السعودية شركة عبداللطيف جميل.

ونعرفك متابعنا العزيز على مواصفات سيارات تويوتا فورتشنر 2023 ومن ثم قائمة الأسعار.

اقراء ايضاً :

المواصفات الأساسية الموجودة في جميع نسخ تويوتا فورتشنر 2023 في السعودية

تمتلك جميع النسخ قير أوتوماتيك من 6 سرعات ، وتأتي بطول 4795 ملم وبعرض 1855 ملم وبارتفاع 1835 ملم ، وتتسع لـ 7 ركاب من ضمنهم السائق ، مع لمبات ليد أمامية ، ولمبات ليد نهارية وميزة التعديل التلقائي لإرتفاع إضاءة اللمبات الأمامية ، ، و تحكم بالمرآيا الجانبية كهربائيا مع إشارات انعطاف بالإضافة إلى الطي كهربائيا، ودركسيون تلسكوبي ، وأزرار تحكم على الدركسيون ، وشاشة معلومات متعددة ، وتحطم بالقفل المركزي من باب الراكب الأمامي ، و‏نظام أبل ‏كاربلاي ، و6 سماعات ، ومن الأنظمة نظام حماية السيارة ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك ، ومكابح مانعة للإنغلاق ABS ، ونظام التحكم بالتوازن VSC ، وايرباجات للسائق والراكب الأمامي بالإضافة إلى ركبة السائق ، ونظام TPWS الذي يراقب ضغط العجلات ، وغيرها من المواصفات سيتم ذكرها لكل نسخة على حدة.

قائمة أسعار تويوتا فورتشنر 2023 لدى عبداللطيف جميل في السعودية

سعر تويوتا فورتشنر جي اكس2 2023 GX2 4X2 بـ 122,820 ريال سعودي أي مايعادل 32,752 دولار أمريكي.

سعر تويوتا فورتشنر جي اكس2 2023 GX2 4X4 بـ 133,630 ريال سعودي أي مايعادل 35,634 دولار أمريكي.

سعر تويوتا فورتشنر جي اكس2 ديزل 2023 GX2 4X4 DIESEL بـ 145.590 ريال سعودي أي ما يعادل 38.824 دولار أمريكي.

سعر تويوتا فورتشنر جي اكس2 2023 GX2 4X2 بـ 122,820 ريال سعودي أي مايعادل 32,752 دولار أمريكي.

سعر تويوتا فورتشنر جي اكس2 2023 GX2 4X4 بـ 133,630 ريال سعودي أي مايعادل 35,634 دولار أمريكي.

سعر تويوتا فورتشنر جي اكس2 ديزل 2023 GX2 4X4 DIESEL بـ 145.590 ريال سعودي أي مايعادل 38.824 دولار أمريكي.

سعر تويوتا فورتشنر في اكس1 2023 VX1 4X4 بـ 156,975 ريال سعودي أي مايعادل 41,860 دولار أمريكي.

سعر تويوتا فورتشنر في اكس2 ديزل 2023 VX2 4X4 DIESEL بـ 170,200 ريال سعودي أي مايعادل 45,386 دولار أمريكي.

سعر تويوتا فورتشنر في اكس2 بلس ديزل 2023 VX2 PLUS 4X4 DIESEL بـ 177,445 ريال سعودي أي مايعادل 47,318 دولار أمريكي.

سعر تويوتا فورتشنر في اكس3 2023 VX3 4X4 بـ 177,905 ريال سعودي أي مايعادل 47,441 دولار أمريكي.

باقي مواصفات سيارات تويوتا فورتشنر جي اكس2 2023 GX2 4×2

تويوتا فورتشنر 2023 GX2 4×2 تمتلك محرك 4 سلندرات بسعة 2.7 لتر وبقوة 164 حصان و245 نيوتن متر من عزم الدوران ، دفع خلفي ، وتبلغ سعة خزان الوقود إلى 80 لتر ، وتصل صرفية الوقود إلى 10.7 كم باللتر الواحد وتأتي بجنوط ألمنيوم قياس 17 انش وإطارات مقاس 265/65R17 ، وميزة الدخول دون مفتاح باستخدام الريموت ، ومقاعد قماشية ، وإمكانية التحكم بارتفاع مقعد السائق ، والتحكم بالتكييف يدويا ، ومنفذ USB خلفي مزدوج للشحن السريع ، وحزام لسحب الباب الخلفي ونظام صوتي C-DA مع شاشة تعمل باللمس قياس 8 انش ، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC ، ونظام السيطرة على الإنزلاقات TRC ، ومثبت سرعة وكاميرا خلفية وحساسات خلفية للمساعدة على الركن.

باقي مواصفات سيارات تويوتا فورتشنر جي اكس2 GX2 4×4

تمتلك الفئة GX2 4×4 محرك 4 سلندرات بسعة 2.7 لتر بقوة حصانية مقدارها 164 حصان و245 نيوتن متر من عزم الدوران ، بدفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل ، وتبلغ سعة خزان الوقود 80 لتر ، وصرفية الوقود 10.4 كم باللتر الواحد ، وتأتي بجنوط ألمنيوم قياس 17 انش وإطارات مقاس 265/65R17 ، ونظام صوتي C-DA مع شاشة تعمل باللمس قياس 8 انش ، ومثبت سرعة ، وكاميرا خلفية وحساسات خلفية للمساعدة على الركن ، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC ، ونظام السيطرة على الإنزلاقات TRC ، وميزة الدخول دون مفتاح باستخدام الريموت ، ومقاعد قماشية مع تحكم بارتفاع مقعد السائق و التحكم يدويا بالتكييف ، ومنفذ يو اس بي خلفي مزدوج للشحن السريع ، وحزام لسحب الباب الخلفي.

باقي مواصفات سيارات تويوتا فورتشنر جي اكس2 ديزل 2023 GX2 4×4 Diesel

تويوتا فورتشنر 2023 GX2 4×4 Diesel بمحرك 4 سلندارت بسعة 2.4 لتر وبقوة حصانية مقدارها 147 حصان و400 نيوتن متر من عزم الدوران ، بدفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل ، وتبلغ سعة خزان الوقود 80 لتر ، وتبلغ صرفية الوقود 14.4 كم باللتر الواحد وتمتلك جنوط ألمنيوم قياس 17 انش وإطارات قياس 265/65R17 ، وميزة الدخول دون مفتاح باستخدام الريموت ، ومثبت سرعة ، وكاميرا خلفية ، وحساسات خلفية للمساعدة على الركن ، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC ، ونظام السيطرة على الإنزلاقات TRC ، ومقاعد قماشية وتحكم بارتفاع مقعد السائق وتكييف بتحكم يدوي ، ومنفذ يو اس بي خلفي مزدوج للشحن السريع وحزام لسحب الباب الخلفي ونظام صوتي C-DA مع شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة.

باقي مواصفات سيارات تويوتا فورتشنر في اكس1 2023 VX1 4×4

تأتي 2023 VX1 4×4 بمحرك 6 سلندرات بسعة 4.0 لتر وبقوة مقدارها 235 حصان و376 نيوتن متر من عزم الدوران ، وبدفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل ، وقفل دفرنس خلفي ، وبسعة خزان وقود 80 لتر وصرفية وقود 9.6 كم باللتر الواحد ، وجنوط ألمنيوم قياس 17 انش وإطارات 265/65R17 ، وكشافات ضباب أمامية ليد ، والدخول دون مفتاح بالريموت ، ومقاعد قماشية فاخرة ، وتحكم بارتفاع مقعد السائق ، وعصا ناقل الحركة مغطاة بالجلد ، وتبديل السرعات من خلف الدركسيون ، وكاميرا خلفية و حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الركن ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC ونظام السيطرة على الإنزلاق TRC، وتكييف أمامي بتحكم اوتوماتيكي وخلفي للتبريد فقط بتحكم اوتوماتيكي ومنفذ USB خلفي مزدوج للشحن السريع وحزام لسحب الباب الخلفي، ونظام صوتي C-DA مع شاشة لمس قياس 8 انش ، ومثبت سرعة.

باقي مواصفات سيارات تويوتا فورتشنر في اكس2 ديزل 2023 VX2 4×4 Diesel

بمحرك 4 سلندرات بسعة 2.8 لتر وبقوة حصانية مقدارها 201 حصان و500 نيوتن متر من عزم الدوران ، بدفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل ، وقفل دفرنس خلفي ، وخزان وقود سعة 80 لتر ، وصرفية وقود 14.7 كم باللتر ، وجنوط ألمنيوم قياس 18 انش وإطارات 265/60R18 ، وكشافات ضباب أمامية ليد ، وإضاءة التوقف ليد ، ونظام الدخول الذكي ، وزر تشغيل وإيقاف المحرك ، ومقاعد قماشية فاخرة وتهوية المقاعد الامامية وتحكم بارتفاع مقعد السائق ، وعصا قير مغطاة بالجلد وتبديل السرعات من خلف الدركسيون وتحكم أوتوماتيكي بالتكييف وتحكم بالنوافذ بلمسة ، ومرآة رؤية خلفية ذاتية تعتيم ، وإضاءة داخلية ليد وأرضية وترحيبية للأبواب ويو اسي بي للشحن السريع ، وشاحن لاسلكي ، ونظام صوتي بشاشة لمسية قياس 8 انش ، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC ، ونظام السيطرة على الإنزلاق TRC، ونظام إيقاف وتشغيل المحرك أوتوماتيكيا لتوفير الوقود ، ونظام التحكم بوضعيات القيادة وهي إقتصادي وعادي ورياضي، وحساسات أمامية وخلفية للزوايا ، وكاميرا خلفية وباب خلفي يفتح كهربائيا.

باقي مواصفات سيارات تويوتا فورتشنر في اكس2 بلس ديزل 2023 VX2 plus 4×4 Diesel

تأتي بمحرك 4 سلندرات وبسعة 2.8 لتر وبقوة 201 حصان و3400 نيوتن متر من عزم الدوران ، وبدفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل ، وقفل دفرنس خلفي ، وخران بسعة 80 لتر ، وصرفية وقود 14.7 كم باللتر ، وجنوط ألمنيوم قياس 18 انش الإطارات: 265/60R18 ، وكشافات ضباب أمامية ليد وإضاءة التوقف ليد ، ونظام الدخول الذكي ، وزر تشغيل وإيقاف المحرك ، ومقاعد قماشية فاخرة وتهوية المقاعد الامامية وتحكم بارتفاع مقعد السائق ، وعصا قير مغطاة بالجلد ، وتبديل السرعات من خلف الدركسيون ، وتحكم أوتوماتيكي بالتكييف واضاءة داخلية ليد وفتح وإغلاق جميع النوافذ أوتوماتيكيا بلمسة واحدة ، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم ، واضاءة ارضية داخلية وترحيبية للأبواب ومنفذ يو اس بي خلفي مزدوج للشحن السريع ، وشاحن لاسلكي، ونظام صوتي بشاشة لمسية قياس 8 انش ، ومن الأنظمة نظام تويوتا للأمان TSS ونظام حماية ما قبل الاصطدام PCS ، ومثبت سرعة راداري DRCC وتنبيه مغادرة المسار LDA ، ونظام الرؤية المحيطية بـ 4 كاميرات ونظام التحذير للنقاط العمياء BSM ، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية RCTA ، ونظام إيقاف وتشغيل المحرك أوتوماتيكيا لتوفير الوقود ، ونظام السيطرة على الإنزلاق TRC ، ونظام التحكم بوضعيات القيادة وهي الاقتصادي والعادي والرياضي ، وحساسات أمامية وخلفية للزوايا ، باب خلفي كهربائي ، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC.

باقي مواصفات سيارات تويوتا فورتشنر في اكس3 2023 VX3 4×4

بمحرك 6 سلندرات بسعة 4.0 لتر بقوة 235 حصان و376 نيوتن متر ، ودفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل ، وقفل دفرنس خلفي ، وخزان وقود سعة 80 لتر ، وصرفية وقود 9.6 كم باللتر ، وجنوط ألمنيوم قياس 18 انش وإطارات مقاس 265/60R18 ، وكشافات ضباب أمامية ليد وإضاءة التوقف ليد ، ونظام الدخول الذكي ، وزر تشغيل وإيقاف المحرك ، ومقاعد جلدية بتحكم كهربائي وتهوية للمقاعد الامامية ، وعصا قير مغطاة بالجلد ، وتبديل السرعات من خلف الدركسيون ، وتحكم أوتوماتيكي بالتكييف ، واضاءة داخلية ليد ، وتحكم أوتوماتيكي لجميع النوافذ بلمسة واحدة ، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم وإضاءة أرضية داخلية وترحيبية للأبواب ، ومنفذ يو اس بي خلفي مزدوج للشحن السريع وشاحن لاسلكي، ونظام ملاحة بشاشة تعمل باللمس قياس 8 انش ، نظام الرؤية المحيطية بـ 4 كاميرات ونظام التحذير للنقاط العمياء BSM ، ومثبت سرعة وحساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الركن ، وباب خلفي يفتح كهربائيا ونظام السيطرة على الإنزلاق TRC .