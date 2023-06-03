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عدن - ياسمين التهامي - للأجانب في السعودية فرصة لاتعوض …اشتري ارخص سيارة لادا نيفا 2022 في المملكة بهذا السعر المنخفض

ان لادا نيفا تعتبر من السيارات الفريدة من نوعها حيث ان لديها ​​ مجموعة من التقنيات المتطورة كي تجعلها أفضل مركبة على طرق السعودية، وقامت شركة Lada الروسية بإطلاق نموذج جديد لسيارتها التي لها تاريخ طويل.

لا تزال Lada Niva سيارة تعتبر من أهم سيارات الدفع الرباعي قيد الإنتاج، وقد بيتت الشركة أن الجيل الجديد من السيارة سوف يصدر في الأشهر المقبلة وستكون للسيارة مواصفات جديدة هي مختلفة تمامًا عن المفاهيم السابقة، وإنها مناسبة تمامًا للمستهلكين من حيث المواصفات والسعر كما أنها مناسبة تمامًا للطرق المعرضة للحوادث سواء كانت سلسة أو صخرية ووعرة مما يعني أنها أكثر المركبات ملاءمة للطرق المعرضة للحوادث في المملكة.

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مواصفات لادا نيفا 2022:

ـ تم تشغيل Lada Niva بمحرك بقوة 114 حصانًا مع أسطوانة 1600 بوصة مكعبة.

ـ كما يأتي بمحرك بقوة 168 حصاناً مع أسطوانة سعة 2 لتر وإزاحة 2000 سم 3.

ـ عجلات Lada Niva مصنوعة من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات ولا ينكسر.

ـ يبلغ قطر العجلات 15 بوصة.

ـ السيارة مزودة بعدد من ميزات الأمان بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام الحقن الإلكتروني.

خصائص لادا نيفا 2022:

ـ تشتهر سيارة Lada Niva 2022 بمجموعة متنوعة من الميزات التي تجعلها واحدة من أفضل السيارات في السوق السعودي.

ـ يتميز بوجود مصابيح كهربائية LED على جانبي وظهر السيارة.

ـ كما تحتوي على عوازل صوتية تمنع الضوضاء الصادرة من الخارج من دخول السيارة.

ـ تحتوي على مقاعد مريحة وقابلة للاستلقاء تحافظ على دفء الركاب وراحتهم أثناء الرحلة.

ـ السيارة مزودة بمجموعة متنوعة من أنظمة الترفيه بما في ذلك Apple CarPlay والاتصال عبر Bluetooth.

ـ شاشة تعمل باللمس وأنظمة أمنية متاحة للحفاظ على السيارة وركابها بأمان.

ـ تتضمن الوسائد الهوائية ونظام المكابح المانعة للانغلاق.

ـ تتميز السيارة بثباتها على مختلف الطرق حتى عند زيادة السرعة أثناء القيادة.

ـ السيارة مزودة بإضاءة مثبتة على السقف توفر إنارة ساطعة للمقصورة الداخلية.

سعر سيارة لادا نيفا 2022:

استفسر العديد من المستهلكين المهتمين بشراء سيارة Lada Niva 2022 عن سعر السيارة في سوق السيارات السعودي، حيث أن السيارة متوفرة في أكثر من فئة في المملكة العربية السعودية، وكذلك سعر السيارة يتم عرض حوالي 34000 ريال سعودي في العديد من قاعات معارض السيارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

سعر السيارة في متناول العديد من العملاء حيث أن الإصدار السابق من السيارة كان يكلف حوالي 632000 روبل (حوالي 800000 دولار).