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عدن - ياسمين التهامي - 5 يونيو يوم كابوس للعاملين في هذه المهن بالسعودية.. مصيرهم الرحيل هل انت منهم؟؟

كشفت وزارة العمل السعودية، عن توطين عددا من المهن التي يعمل فيها الكثير من الوافدين من مختلف الجنسيات، ومنعهم من العمل فيها بحسب تقرير نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، التي اوضحت أن قرارات سعودة المهن الجديدة سيتم تطبيقها على مراحل.ويشمل القرار مهن يعمل بها عدد كبير من المغتربين والوافدين إلى المملكة، وشملت المهن والأنشطة الموطّنة توطين مهن إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن المبيعات، ومنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، بالإضافة إلى منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية، وذلك على عدة مراحل.

كما يشمل القرار أيضاً توطين مهن إدارة المشاريع (مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع)، وسيكون تنفيذ القرار على مرحلتين؛ المرحلة الأولى بنسبة 35٪؜، والثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال.

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كما تم توطين 14 نشاطاً فيمنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشات، واشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.